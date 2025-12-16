Mujer corre a jóvenes de un skate park en CDMX y la bautizan como “Lady Zumba”

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que una mujer vestida con sudadera naranja y pantalón negro enfrenta de manera exaltada a varios jóvenes que buscaban utilizar un skatepark ubicado en la zona de Constituyentes, en la Ciudad de México.

La grabación se volvió viral debido a la intensidad del intercambio y a la reacción de la mujer, quien se encontraba realizando ejercicios de baile junto con otras personas dentro de un espacio destinado para patinar.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

De acuerdo con las imágenes, los jóvenes se acercaron para solicitar que les permitieran usar el skatepark para la actividad para la cual fue diseñado. Sin embargo, la respuesta fue negativa y rápidamente escaló a una confrontación verbal.

En el video se escucha a la mujer gritar frases como “¿Qué te cuesta una hora?, una hora… Tú eres un nini, no haces nada, nosotros estamos haciendo algo de provecho”, mientras persigue al joven que graba la escena.

La confrontación que se volvió viral

La situación se tornó aún más tensa cuando el joven, identificado en redes sociales como constantinosaulf, respondió a los insultos asegurando que obtiene ingresos a través de los videos que publica en plataformas digitales. Esta declaración provocó una reacción más agresiva por parte de la mujer, quien le exigió que guardara silencio con insultos directos.

En las imágenes se observa cómo la mujer le arrebata el teléfono celular al joven y lo tira al suelo, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales. El incidente ocurrió en un espacio público y, según lo relatado posteriormente por el afectado, había niños presentes en el lugar al momento del altercado.

El video comenzó a difundirse principalmente en Instagram y X, donde miles de usuarios reaccionaron tanto al tono de la discusión como al uso indebido del skatepark para actividades distintas al patinaje.

Reacciones en redes y el origen de “Lady Zumba”

Tras la difusión del video, internautas comenzaron a referirse a la mujer como “Lady Zumba”, un apodo que hace alusión a la actividad física que realizaba dentro del skatepark.

La publicación ya superó los 2 millones de vistas, 100 mil “me gusta” y acumuló más de seis mil comentarios. Entre las reacciones destacan críticas por el uso del espacio, llamados al respeto entre usuarios y comentarios irónicos sobre la creación de áreas exclusivas para actividades como el baile. Frases como “Deberían construir más Zumba Parks” o “Qué paciencia, luego si se lastiman culpan a los skaters” se repiten entre los comentarios.

Este episodio se suma a una larga lista de personajes virales conocidos como “Ladies”, que han protagonizado conflictos públicos en la Ciudad de México y que, a través de redes sociales, abren nuevamente el debate sobre la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos.

