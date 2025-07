Muere Chuck Mangione a los 83 años; ¿cuáles fueron sus obras musicales más reconocidas?

El mundo de la música y del espectáculo se viste de luto nuevamente, luego de confirmarse la muerte de Chuck Mangione, aclamado ícono del jazz, a los 84 años.

De acuerdo con Peter S. Matorin, representante del músico, Mangione falleció en su casa de Rochester en Nueva York, mientras dormía, el pasado martes 22 de julio.

Mangione fue un fliscornista y compositor de jazz estadounidense. De raíces italianas, nació en la ciudad de Nueva York, el 29 de noviembre de 1940, su pasión por la música surgió durante su infancia, luego de ver la película 'El joven de la trompeta', así mismo tomó lecciones de piano a los 10 años.

Chuck Mangione en un festiva de jazz en Los Ángeles, en 2006. Foto: AP, archivo

Mangione inició su carrera musical en la década de 1960, construyendo con fuertes bases su profesión como un distinguido e ingenioso fliscornista, estudió en la Escuela de Música Eastman y al graduarse se unió a la banda de Art Balkey, 'The Jazz Messengers'.

El neoyorquino tocó junto a grandes figuras del jazz como Art Blakey, Dizzy Gillespie, Sam Jones, Ron Carter y Kai Winding. Por otro lado, debido a su increíble talento, el artista recibió 14 nominaciones al Grammy durante toda su vida.

¿Cuáles fueron las obras musicales más reconocidas de Mangione?

Entre sus obras más destacadas está la canción 'Children of Sanchez' y 'Give It All You Got', además de su álbum 'Bellavia', con el que recibió su primer Grammy en 1976. Así mismo, fue ampliamente reconocido por la banda sonora de la película 'Children of Sanchez', ganándose su segundo premio Grammy y una nominación al Globo de Oro en 1976.

Sin embargo, el sencillo que lo hizo saltar a la fama en 1977 fue 'Feels So Good', una pieza clásica atemporal de smooth jazz que es considerada como la melodía más reconocida desde 'Michelle' de The Beatles, de acuerdo con la edición de 1980 de la revista Current Biography.

Además, en 2009, el músico realizó una donación al Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsoniano, en la cual incluyó su característico sombrero de fieltro marrón, partituras de sus obras más importantes, álbumes, fotografías y hasta una copia de la serie animada 'King of the Hill', en donde se interpretó a sí mismo.

Finalmente, Mangione dejó un importante legado musical en la historia del jazz y será recordado por sus memorables melodías.

"Para mí, la música es hacer siempre lo correcto", Chuck Mangione.

