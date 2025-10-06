MrBeast reacciona a su video programado de hace 10 años: "yo decidí que iba a ser youtuber o moriría”

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, compartió recientemente uno de los videos más personales de su carrera. El material fue grabado hace diez años y tenía un propósito claro: convertirse en youtuber profesional antes de que pasara una década.

En el video, titulado “Hola a mí en 10 años”, el entonces joven de 17 años afirmó con convicción: “Si no tengo un millón de suscriptores para cuando vean este video, toda mi vida habrá sido un fracaso”.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la perseverancia del creador.

El creador de contenido más famoso de YouTube reapareció con un mensaje grabado en 2015 para su yo del futuro. Foto: Captura de pantalla en Youtube

Mrbeast : “yo decidí que iba a ser youtuber o moriría”

Horas después, MrBeast reaccionó al video en uno de sus canales secundarios, reflexionando sobre el camino recorrido y los retos que enfrentó en su juventud. Explicó que en aquel entonces su familia atravesaba por dificultades económicas, luego de que en 2008 enfrentaran la bancarrota. “Quiero que entiendan qué pasaba por la mente de ese chico de 17 años. No teníamos mucho dinero, éramos una familia normal, pero perdimos todo”, comentó.

El creador también recordó los momentos de duda que vivió cuando nadie creía en su sueño: “La gente me decía que nunca sería youtuber, que no era realista. Eso me afectaba, pensaba que estaba desperdiciando mi vida”.

Con una gran sonrisa, Donaldson aseguró que su pasión por crear contenido fue lo que lo mantuvo firme. “Amo entretener, contar historias y alegrar el día de las personas. Es lo que más disfruto”, señaló.

Hoy, el creador más popular de YouTube afirma estar viviendo el sueño que imaginó aquel adolescente. “Estoy viviendo la vida con la que siempre soñé y estoy muy agradecido. Si ese chico de 17 años pudiera hablarles, lloraría y les daría las gracias por todo”, expresó.

¿Qué es la enfermedad de Crohn?

Antes de concluir, MrBeast compartió que desde los 15 años padece enfermedad de Crohn, un trastorno intestinal crónico que le ha hecho perder peso y afecta su energía.

De acuerdo con “National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases”, la enfermedad de Crohn es un padecimiento crónico, en la que ciertas reacciones anormales del sistema inmunitario causan inflamación en el tracto digestivo, es más frecuente que afecte el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso.

En casos graves puede provocar anemia, problema en los huesos, problemas de crecimiento y desarrollo en los niños, desnutrición o incluso obstrucción intestinal, fístulas o abscesos, fisuras anales o úlceras.

