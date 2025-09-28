México Canta rumbo a la final: ¿qué es y a qué hora ver lo mejor de las semifinales hoy?

A pocos días de su gran final, el concurso "México Canta" transmitirá este domingo 28 de septiembre una recopilación de lo mejor de las semifinales. Esta competencia busca fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales como el mariachi, el norteño, la banda, el bolero y el corrido, además de apoyar a jóvenes artistas que sueñan con conectar con la gente a través de su música.

¿Qué es "México Canta"?

El concurso "México Canta: por la paz y contra las adicciones" es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Dicha dinámica surgió con el objetico de crear nuevas narrativas musicales que no fomenten la violencia no hagan apología a actos delictivos mediante letras que evoquen a valores y principios positivos como "el amor, el desamor y la grandeza de México".

¿A qué hora ver lo mejor de las semifinales?

Este domingo 28 de septiembre se transmitirá una recopilación de lo mejor de las semifinales a las 19:00 horas (hora centro) a través de algunos canales de televisión abierta: Canal 22, Señal 22.1, Canal 11 y Capital 21. Además, también podrás ver la emisión a través de distintos medios públicos y en las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

Por otro lado, los espectadores también podrán disfrutar de la participación musical especial de Regina Orozco, la Sonora Santanera y Kevin Aguilar.

¿Quiénes son los finalistas del concurso?

Primer finalista (Región Este de Estados Unidos): Blue Malboro de Guanajuato.

de Guanajuato. Segundo finalista (Región Centro de Estados Unidos): Carolina Imperial de Dallas, Texas y William Zepeda de Ventura, California.

de Dallas, Texas y de Ventura, California. Tercer finalista (Región Oeste de Estados Unidos): Asália y Norma de California.

de California. Cuarto finalista (Región Norte de México): Galia Siurob de Tijuana.

de Tijuana. Quinto finalista (Región Centro de México): Carmen María González de Baja California.

de Baja California. Sexto finalista: (Región Sur de México): Sergio Maya de Tula, Hidalgo.

¿Cuándo y dónde será la gran final?

La gran final del concurso "México Canta 2025" se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", ubicado en la calle de Donceles número 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Finalmente, para determinador al ganador, el próximo domingo los 8 finalistas competirán en el marco de tres categorías principales: "mejor canción", "intérprete mexicano" y "premio del jurado". El ganador o los ganadores tendrán la oportunidad de firmar un contrato discográfico, producir entre 6 y 12 canciones y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

✨🎤Rumbo a la gran final de #MéxicoCanta, este domingo 28 de septiembre se vivirá una noche especial con la presencia de @ReginaOrozco y el ritmo inconfundible de la Sonora Santanera.



Transmisión 7pm por medios públicos y redes sociales de @cultura_mx #NuevaMúsicaMexicana pic.twitter.com/JNxteLGR6G — México Canta (@MexicoCanta_) September 27, 2025

