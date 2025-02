Las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos han provocado un aumento en las deportaciones, generando preocupación en las comunidades migrantes. Sin embargo, algunos han encontrado formas creativas y humorísticas de abordar el tema. Un claro ejemplo es Alfonso (@alfonsopinpon_), un usuario de TikTok que se volvió viral al realizar una broma inesperada en un supermercado.

¿En qué consistió la broma que hizo reír a miles en TikTok?

En el video, Alfonso se acerca a varias mujeres en un supermercado con su teléfono en mano, utilizándolo para traducir una pregunta sorprendente: "¿Te quieres casar conmigo?" Su supuesto objetivo es evitar la deportación y obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Lee también: En TikTok se sorprenden del impacto de las deportaciones en EEUU; los supermercados vacíos son virales

Las reacciones de las mujeres fueron diversas. Algunas se rieron de la inesperada propuesta, mientras que una de ellas incluso tomó fotos del celular del joven. En otra parte del video, Alfonso pregunta en voz alta si alguna mujer presente estaría dispuesta a casarse con él. Ante esto, una de las chicas respondió que ya ha recibido propuestas similares, mientras que otra aseguró que ella misma estaba en proceso de obtener la residencia.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales?

Uno de los momentos más virales del video fue la reacción de una joven que, con expresión de asombro, le preguntó a Alfonso si hablaba en serio. Su gesto dejó ver que, por un instante, pudo haber considerado aceptar la propuesta, lo que generó aún más risas y comentarios en la plataforma.

El video ha acumulado más de 4.3 millones de reproducciones en TikTok y ha desatado una ola de comentarios jocosos. Algunos usuarios destacaron la posibilidad de aplicar la misma estrategia, mientras que otros señalaron que la primera mujer casi acepta la propuesta.

"Voy a hacerlo así, si me rechazan digo que era una broma, pero si me dicen que sí, no lo pienso dos veces", escribió un usuario.

Lee también: Se hizo pasar por agente de migraciones para agredir a un latino y terminó detenido; el video se hizo viral

¿Qué impacto tuvo este video en redes sociales?

Más allá de la broma, este contenido ha demostrado cómo el humor puede servir como una válvula de escape ante situaciones complicadas. Aunque la migración y las deportaciones son temas serios y complejos, en TikTok lograron darle un formato único: las propuestas exprés que se vuelven virales.