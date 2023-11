Meme del "perro confundido" conquista en TikTok: ¿cuál es su origen?

TikTok se ha convertido en un espacio donde las personas pueden relatar todo tipo de anécdotas de la vida cotidiana. De nueva cuenta, la red social vuelve a ser cuna de un meme al que todos quieren sumarse: el "perro confundido".

Desde llegar a una fiesta y no conocer a nadie, olvidarse de las cosas, cuando no se encuentra pareja y hasta problemas en el trabajo son algunas de las situaciones que generan confusión, y que han sido retratadas con este nuevo trend viral.

Los videos, que llevan por protagonista a un can con un semblante cómico, poco a poco cobran mayor fuerza dentro de la plataforma. Y al mismo tiempo surgen diversas interrogantes sobre el contenido, por ejemplo, ¿cuál es su origen?

Leer también "Mi primera chamba": Este es el origen de la nueva tendencia viral en TikTok

¿Dónde surgió el meme del “perro confundido”?

Los hashtags #confuseddog o #perroconfundido cuentan con millones de vistas y cada día se suman más. Los clips acerca de este meme viral logran desatara risas entre usuarios de TikTok y surgió de manera inesperada.

El can que reacciona confundido ante la llamada de su amo fue originalmente posteado por el usuario @yadro.greenscreen. En su cuenta oficial realizó la publicación de un video de apenas 9 segundos que se robó la atención de internautas.

Miles de personas se identificaron con la reacción del perro, específicamente con frases como "Yo, cuando no me acuerdo a qué iba a la cocina", "Yo, cuando no conozco a nadie en la fiesta" o "Yo, cuando alguien me habla en inglés".

Y si bien comenzó como un video más de los que se publican en la plataforma, al momento el lomito ya es considerado un meme, como en su momento lo fue Cheems o el famoso "perrito malvado" que enfurecía cada vez que su dueño le cantaba el tema "Mi bebito fiu fiu".





