McDonald’s México refresca el verano con su nueva bebida X hecho con Sprite sin azúcar

McDonald’s México ha lanzado una innovadora bebida pensada para sorprender a sus consumidores este verano. X hecho con Sprite sin azúcar llega como una opción refrescante, vibrante y asequible, pensada especialmente para quienes disfrutan de combinar sabores diferentes sin complicarse la vida.

Disponible por tiempo limitado y en restaurantes seleccionados, esta nueva mezcla está lista para convertirse en el nuevo favorito de la temporada.

Una bebida original con un toque inesperado

La fórmula de X hecho con Sprite sin azúcar es sencilla pero efectiva: Sprite sin azúcar, hielo y un sabor añadido que marca la diferencia.

La X hecho con Sprite sin azúcar se presenta en dos sabores: manzana verde con vainilla o arándano. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL.

En esta edición limitada, McDonald’s ofrece dos combinaciones muy especiales que le dan un giro único al clásico refresco de limón-lima: Manzana Verde con Vainilla o Arándano.

Ambas versiones están diseñadas para quienes buscan algo distinto, con un perfil de sabor fresco, atrevido y hasta juguetón, ideal para acompañar un combo o disfrutar por sí solo.

Además, al no contener azúcar en su base, se vuelve una alternativa más ligera sin perder el factor delicioso.

¿Dónde y cómo se puede conseguir X hecho con Sprite sin azúcar?

Esta bebida no estará disponible en todos los McDonald’s, sino únicamente en los 68 restaurantes en México que operan bajo el formato Experience of the Future, una propuesta de la cadena que incorpora tecnología, personalización y un ambiente más moderno para los clientes.

La nueva bebida de McDonald's, X hecho con Sprite sin azúcar, está disponible solo en los 68 restaurantes en México que operan bajo el formato Experience of the Future. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

Quienes deseen probar esta bebida, podrán pedirla directamente en mostrador, a través del servicio AutoMac o añadirla fácilmente a su McTrio mediante los kioscos digitales disponibles en estos puntos de venta. La experiencia no solo es más rápida, sino también más personalizada.

Sabor de temporada a un precio accesible

Una de las grandes sorpresas de X hecho con Sprite sin azúcar no solo es su sabor, sino su precio atractivo. Esta bebida se puede añadir a cualquier McTrio Mediano por tan solo $6 pesos adicionales, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles dentro del menú de temporada. Una manera sencilla de elevar tu comida sin afectar tu bolsillo.

Con esta propuesta, McDonald’s responde a una tendencia cada vez más clara entre sus clientes: buscar nuevas experiencias sin complicarse ni gastar de más.

Prueba la nueva bebida al comprar cualquier McTrio Mediano y agregarlo a tu combo por tan solo $6 pesos adicionales. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

La bebida estará a la venta solo por un periodo de tiempo limitado, lo que le da ese toque exclusivo que tanto gusta a los fans de la marca. Ya sea que te inclines por el sabor vibrante del arándano o prefieras la dulzura con acidez de la manzana verde y la vainilla, lo mejor será no esperar demasiado.

McDonald’s ha apostado por una combinación refrescante y con personalidad que encaja perfecto con los días calurosos. Una alternativa divertida, diferente y con ese sello de sencillez que ha hecho de la cadena un favorito internacional.

