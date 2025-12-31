Más Información

Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 31 de diciembre

Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 31 de diciembre

Año Nuevo 2026: ¿abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero en México?

Año Nuevo 2026: ¿abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero en México?

Año Nuevo: los mejores consejos para recibir el 2026 con una casa impecable

Año Nuevo: los mejores consejos para recibir el 2026 con una casa impecable

¿Por qué elegimos el 1 de enero para recibir el Año Nuevo? Esto dice la UNAM

¿Por qué elegimos el 1 de enero para recibir el Año Nuevo? Esto dice la UNAM

¿Qué hacer si mi mascota come uvas por accidente en Año Nuevo? Veterinario advierte sobre los riesgos

¿Qué hacer si mi mascota come uvas por accidente en Año Nuevo? Veterinario advierte sobre los riesgos

, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, cuenta con una de sus promociones más esperadas: Martimiércoles, dos días especiales dedicados a ofrecer precios bajos en productos frescos y de calidad.

Martimiércoles de frutas y verduras de Chedraui; estas son las ofertas del 29 y 30 de julio
Martimiércoles de frutas y verduras de Chedraui; estas son las ofertas del 29 y 30 de julio

Esta campaña está disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, facilitando la compra según las necesidades de cada cliente.

Gracias a estas ofertas, resulta más sencillo completar la despensa con ingredientes ideales para comidas especiales, celebraciones o el consumo diario, sin descuidar el presupuesto.

Lee también:

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Durante Martimiércoles, Chedraui pone a disposición una amplia variedad de frutas y verduras a precios atractivos. Entre las ofertas más relevantes este 31 de diciembre se encuentran:

  • Uva roja sin semilla: $48.90 por kg
  • Uva verde: $79.00 por kg
  • Uva globo emperador: $49.50 por kg
  • Cereza natural: $85.00 por kg
  • Kiwi: $89.00 por kg
  • Blueberry en domo de 170 g: $39.50
  • Frambuesa en domo de 170 g: $39.50
  • Zarzamora por pieza: $39.50
  • Espárrago verde (454 g): $89.00
  • Cilantro (rollo): $7.50
  • Apio: $19.50 por kg
  • Col blanca: $14.50 por kg
  • Romerito: $9.00 por kg
  • Zanahoria: $9.90 por kg
  • Berenjena: $29.50 por kg
  • Limón sin semilla: $19.50 por kg

Lee también:

Opciones para aprovechar las promociones

Para facilitar el acceso a estas promociones, Chedraui ofrece distintas alternativas de compra y pago:

  • Compra en línea: A través del sitio web oficial o la aplicación móvil, con múltiples métodos de pago disponibles.
  • Pago con BBVA Wallet y puntos: Ideal para quienes desean utilizar beneficios y recompensas de su tarjeta.
  • Monedero Mi Chedraui: Permite utilizar el saldo acumulado de compras anteriores.
  • Compra directa en tienda: Una opción tradicional para quienes prefieren elegir los productos personalmente.
  • Pago contra entrega: La compra se realiza en línea y puede recogerse en tiendas participantes.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]