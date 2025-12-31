Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 31 de diciembre

Más Información
Chedraui, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, cuenta con una de sus promociones más esperadas: Martimiércoles, dos días especiales dedicados a ofrecer precios bajos en productos frescos y de calidad.
Esta campaña está disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, facilitando la compra según las necesidades de cada cliente.
Gracias a estas ofertas, resulta más sencillo completar la despensa con ingredientes ideales para comidas especiales, celebraciones o el consumo diario, sin descuidar el presupuesto.
Ofertas destacadas en frutas y verduras
Durante Martimiércoles, Chedraui pone a disposición una amplia variedad de frutas y verduras a precios atractivos. Entre las ofertas más relevantes este 31 de diciembre se encuentran:
- Uva roja sin semilla: $48.90 por kg
- Uva verde: $79.00 por kg
- Uva globo emperador: $49.50 por kg
- Cereza natural: $85.00 por kg
- Kiwi: $89.00 por kg
- Blueberry en domo de 170 g: $39.50
- Frambuesa en domo de 170 g: $39.50
- Zarzamora por pieza: $39.50
- Espárrago verde (454 g): $89.00
- Cilantro (rollo): $7.50
- Apio: $19.50 por kg
- Col blanca: $14.50 por kg
- Romerito: $9.00 por kg
- Zanahoria: $9.90 por kg
- Berenjena: $29.50 por kg
- Limón sin semilla: $19.50 por kg
Opciones para aprovechar las promociones
Para facilitar el acceso a estas promociones, Chedraui ofrece distintas alternativas de compra y pago:
- Compra en línea: A través del sitio web oficial o la aplicación móvil, con múltiples métodos de pago disponibles.
- Pago con BBVA Wallet y puntos: Ideal para quienes desean utilizar beneficios y recompensas de su tarjeta.
- Monedero Mi Chedraui: Permite utilizar el saldo acumulado de compras anteriores.
- Compra directa en tienda: Una opción tradicional para quienes prefieren elegir los productos personalmente.
- Pago contra entrega: La compra se realiza en línea y puede recogerse en tiendas participantes.
