Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 31 de diciembre

Chedraui, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, cuenta con una de sus promociones más esperadas: Martimiércoles, dos días especiales dedicados a ofrecer precios bajos en productos frescos y de calidad.

Esta campaña está disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, facilitando la compra según las necesidades de cada cliente.

Gracias a estas ofertas, resulta más sencillo completar la despensa con ingredientes ideales para comidas especiales, celebraciones o el consumo diario, sin descuidar el presupuesto.

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Durante Martimiércoles, Chedraui pone a disposición una amplia variedad de frutas y verduras a precios atractivos. Entre las ofertas más relevantes este 31 de diciembre se encuentran:

Uva roja sin semilla : $48.90 por kg

: $48.90 por kg Uva verde : $79.00 por kg

: $79.00 por kg Uva globo emperador : $49.50 por kg

: $49.50 por kg Cereza natural : $85.00 por kg

: $85.00 por kg Kiwi : $89.00 por kg

: $89.00 por kg Blueberry en domo de 170 g: $39.50

en domo de 170 g: $39.50 Frambuesa en domo de 170 g: $39.50

en domo de 170 g: $39.50 Zarzamora por pieza: $39.50

por pieza: $39.50 Espárrago verde (454 g): $89.00

(454 g): $89.00 Cilantro (rollo): $7.50

(rollo): $7.50 Apio : $19.50 por kg

: $19.50 por kg Col blanca : $14.50 por kg

: $14.50 por kg Romerito : $9.00 por kg

: $9.00 por kg Zanahoria : $9.90 por kg

: $9.90 por kg Berenjena : $29.50 por kg

: $29.50 por kg Limón sin semilla: $19.50 por kg

Opciones para aprovechar las promociones

Para facilitar el acceso a estas promociones, Chedraui ofrece distintas alternativas de compra y pago:

Compra en línea : A través del sitio web oficial o la aplicación móvil , con múltiples métodos de pago disponibles.

: A través del o la , con múltiples disponibles. Pago con BBVA Wallet y puntos : Ideal para quienes desean utilizar beneficios y recompensas de su tarjeta.

: Ideal para quienes desean utilizar y de su tarjeta. Monedero Mi Chedraui : Permite utilizar el saldo acumulado de compras anteriores.

: Permite utilizar el de compras anteriores. Compra directa en tienda : Una opción tradicional para quienes prefieren elegir los productos personalmente.

: Una opción tradicional para quienes prefieren elegir los productos personalmente. Pago contra entrega: La compra se realiza en línea y puede recogerse en tiendas participantes.

