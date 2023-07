Martha Higareda se defiende por "troleo" con Ryan Gosling: "yo no dije que me conocía"

Martha Higareda puso un alto al troleo que vivió luego de su participación en la premiere de “Barbie, la película”. La actriz mexicana aseguró que sus palabras fueron mal interpretadas, a propósito de la vez en que se topó con Ryan Gosling en un restaurante.

Y es que, a raíz de la confesión, Higareda se volvió blanco de críticas y burlas de las que surgió tendencia del meme “Así es Yordi”, en referencia a las entrevistas que ha tenido, por ejemplo, en el canal de Yordi Rosado.

Lo anterior porque internautas la acusaron de exagerar sus vivencias dentro y fuera del set de grabación.

Martha Higareda, una de las actrices mexicanas que triunfa en el extranjero. Foto: Instagram @marthahigareda

Ryan Gosling confiesa que no conoce a Martha Higareda

En un video de YouTube junto a Omar Chaparro, la artista recordó que al estar en un restaurante de Los Ángeles, California, se iba a tropezar en el momento en que se disponía a acompañar a una miga al sanitario.

Sin embargo, su suéter se atoró con una silla y por poco se iba a tropezar, pero alguien la detuvo. Al voltear se percató que se trataba de Gosling, quien impidió su caída.

Tras darse a conocer que el actor canadiense estaría en la Ciudad de México para la premiere, los reporteros no desaprovecharon la oportunidad para cuestionarle si realmente conocía a Higareda y cuál era su relación.

Sin embargo, el ahora "Ken" confesó que desconocía a la actriz y pidió disculpas por no recordarla.

Ryan Gosling y Margot Robbie en la premiere de la cinta "Barbie". Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Qué dijo Martha Higareda sobre su “relación” con Ryan Gosling?

Por medio de su cuenta de Twitter, la famosa señaló a sus fans que el protagonista de "Barbie" no es amigo cercano de ella, como mucho se especulaba.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un gran actor!”, escribió en un tuit.

Foto: Twitter

