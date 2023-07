Critican a "Venga la Alegría" por pregunta a Ryan Gosling sobre Martha Higareda

Las historias que ha contado en los últimos años Martha Higareda han sido cuestionadas por varios, la mexicana asegura que ha conocido a la crema y nata de los famosos en Hollywood, entre ellos al actor Ryan Gosling, el actual protagonista de Ken en la película de "Barbie" y que en su reciente visita a México fue cuestionado por el programa "Venga la Alegría" sobre la protagonista de "Amarte Duele".

Hace dos años, Higareda, que lleva 20 años viviendo en Los Ángeles, le contó a Omar Chaparro que antes de irse a vivir a Estados Unidos, una de sus amigas le hizo prometerle que cuando conociera a Ryan Gosling se lo iba a presentar; tiempo después, cuando Martha ya vivía en EU, dicha amiga la visitó, fueron a un restaurante y ahí, sorprendentemente conocieron al actor canadiense.

Higareda relató que en el restaurante la comida le cayó mal a su amiga, por lo que se dirigían al baño cuando el suéter de la actriz se atoró, la hizo tambalear y cuando iba a caer al suelo, la salvó Ryan Gosling y le preguntó si se encontraba bien, en ese momento, ante los gestos de su amiga, recordó la promesa que le había hecho y se la presentó al actor de "La la land", su malestar estomacal la traicionó y comenzó a echarse gases, por lo que de inmediato la amiga expresó : "Ohmy good Martha, de verdad que te urge ir al baño".

"Me echó la culpa de sus pedos", recordó Martha entre risas; el momento terminó cuando ambas se fueron corriendo al baño y se atacaron de la risa; en dicha conversación con Omar Chaparro, Martha bromeó al decir que esperaba el día de volver a toparse con Ryan sólo para aclararle que ella no fue la de los gases.

Critican a "Venga la Algría" por "ridiculizar" a Martha Higareda

Para los cibernautas no fue divertido que en "Venga la Algría" le preguntaran a Ryan Gosling sobre Martha Higareda, pues consideraron que esto lo hicieron sólo para poner en ridículo a la actriz mexicana, cuando ella no dijo que era amiga del actor, sólo compartió que lo conoció casualmente en un restaurante.

Sin embargo, en el matutino de TV Azteca le preguntaron Gosling directamente: "¿Conoces a Martha Higareda?, el actor preguntó de nuevo y pidió perdón por no saber sobre quién le preguntaban; esto, más que causar críticas hacia la actriz, las causó hacia el programa y la tergiversación de lo que la protagonista de "No manches Frida" dijo sobre Ryan.





"Ella no dijo que lo conociera como amigos, simplemente contó que un día la ayudo en no caerse. No entiendo por qué las personas sacan de contexto lo que dijo. Es como yo trabajo en una televisora y un día llevaba las manos ocupadas y estaba intentando abrir mi oficina paso Pablo De Rubens y tuvo la gentileza de decirme te ayudo y el sostuvo mi comida mientras yo abría la puerta, pero estoy segura que ni mi nombre sabe y ni se acuerda de mi a pesar que estamos en la misma empresa". "Ya déjenla tranquila, no me gusta esta versión de Venga la Alegría. Este programa ya no es mismo". "La gente confunde las cosas, una es conocerse y otra haber tenido un incidente donde le había ayudado. #LeCreoAMartha". "Tantas preguntas por hacerles y salen con tonterías".