Martes de Frescura en Walmart: conoce las promociones imperdibles de este Día de Reyes

Este martes 6 de enero, Walmart México lleva a cabo una nueva jornada del Martes de Frescura, una estrategia comercial semanal que ofrece precios especiales en productos de consumo básico. Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea de Walmart, aunque los costos pueden variar según la sucursal y la disponibilidad.

El Martes de Frescura Walmart incluye artículos de los departamentos de frutas y verduras, carnes, pollo, pescados y panadería, con precios válidos únicamente durante el día señalado.

Ofertas en frutas y verduras

Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta los siguientes precios en el área de frutas y verduras:

Champiñones: $99.00 kg

Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $34.90 kg

Manzana Red Delicious: $34.90 kg

Perón Golden en bolsa: $34.90 kg

Cilantro: $7.90 la pieza

Naranja: $19.90 kg

Mandarina: $29.90 kg

Zanahoria: $13.90 kg

Sandía roja: $16.90 kg

Nectarina amarilla: $74.00 kg

Piña Miel: $16.90 kg

Papa blanca alfa: $34.90 kg

Limón sin semilla: $24.90 kg

Pera de Anjou: $34.90 kg

Precios en carnes, pollo y pescados

El departamento de carnes, pollo y pescados también cuenta con precios establecidos durante el Martes de Frescura Walmart:

Pechuga sin hueso importada: $145.00 kg

Pollo entero cortado en piezas: $47.00 kg

Pierna de pollo sin piel con hueso: $89.00 kg

Milanesa de pechuga de pollo: $175.00 kg

Milanesa de lomo de cerdo Marketside 500 g: $66.00

Milanesa de res pulpa blanca: $180.00 kg

Filete de tilapia: $115.00 kg

Filete basa oriental rojo: $87.00 kg

Filete de atún fresco: $315.00 kg

Costilla de cerdo: $116.00 kg

Lomo de cerdo adobado Kowi: $98.00 kg

Pierna de cerdo en trozo: $114.00 kg

Molida de cerdo: $120.00 kg

Chuleta natural de cerdo: $109.00 kg

Milanesa de cerdo: $106.00 kg

Precios en panadería y Rosca de Reyes

Con motivo del Día de Reyes, el Martes de Frescura también contempla productos de panadería, entre ellos distintas opciones de Rosca de Reyes:

Rosca de Reyes Extra Special mediana tradicional 500 g: $169.00

Rosca de Reyes Extra Special Hershey’s con chispas de chocolate y ate 1 kg: $399.00

Pan bagel de ajonjolí, paquete de 3 con 5 piezas cada uno: $318.25

Paquete de magdalenas Elite 357 g: $89.00

Rosca red velvet 700 g: $85.00

