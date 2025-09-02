Martes de Frescura en Walmart; conoce las ofertas imperdibles de hoy, 2 de septiembre

Más Información
Hoy 2 de septiembre es martes de frescura en Walmart, lo que significa que podrás encontrar diferentes productos a un precio menor de lo habitual, corre por una hoja y una pluma para que anotes lo que podrás comprar hoy.
La gran cadena de supermercados anuncia cada martes ofertas y descuentos en frutas, verduras, carne y pollo, así que si planeabas ir al super te contamos qué productos tendrá un precio más accesible, tanto en tienda como en línea.
Conoce las ofertas imperdibles de hoy
Algunas de las promociones que podrás encontrar hoy en frutas y verduras son:
- Jitomate saladet: $19.90 el kilo.
- Aguacate Hass: $34.90 por kilo y en mall 5 piezas.
- Sandía Roja: $12.90 el kilo
- Naranja por kilo: $39.90 por kilo
- Pepino: $19.90 el kilo.
- Limón sin semilla: $19.90.
- Manzana Gala: $39.90 por kilo.
- Chile Poblano por kilo: $29.90 por kilo
- Papa blanca alfa: $19.90 por kilo
- Cebolla blanca: $19.90 por kilo.
- Pera bosc: $29.90 por kilo.
- Pera de Anjou: $29.90 por kilo.
- Nectarina amarilla: $49.90 por kilo.
- Jícama: $19.90 el kilo.
- Tuna blanca: $29.90 por kilo.
- Toronja: $29.90 el kilo.
- Plátano chiapas: $8.90 el kilo.
- Champiñones: $69.00 por kilo.
- Lechuga romana: $19.90 la pieza.
En carne podrás comprar con descuento:
- Arrachera de res marinada Sukarne 600 g: $196 por kilo.
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $114 por kilo
- Pechuga sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $174 por kilo
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g congelado: $64.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00.
