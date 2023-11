Mamá avergüenza a hija en sus XV años al recordarle su primera menstruación, ¿Federica Peluche?

La fiesta de XV años es una celebración llena de alegría y emociones que toda joven anhela disfrutar acompañada de sus seres queridos. Sin embargo, para una joven resultó todo lo contrario, ya que gracias a su mamá se convirtió en un momento bochornoso.

A través de redes sociales fue difundido un video donde se observa a una familia celebrando los XV años de su hija. En dicha celebración, todo parecía normal, hasta que la mamá decidió tomar un micrófono para darle unas “conmovedoras” palabras a la quinceañera.

En frente de los invitados, la madre, quien también se encontraba acompañada de su esposo, comenzó a recordar los momentos más especiales que han marcado la vida de su hija, en especial su primera menstruación.

Lee también: Tiktok: Reportero cubre nota de robo a casa... era la suya; "nos dejaron sin nada"

“A sus 12 años, y lo voy a decir en vivo también, a sus 12 años cuando tuvo su primera menstruación lo recibió con gozo, con alegría, con estructura, con felicidad. No hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres.”, expresó la mujer mientras se dirigía a ella.

Al terminar de escuchar el discurso, la quinceañera decidió tomar con humor sus palabras; aunque su cara demostró todo lo contrario, ya que se sentía avergonzada por la revelación que hizo su mamá delante de sus invitados.

Lee también: VIDEO: Al ritmo de "Tiempo de vals", quinceañera con cáncer baila con su papá en hospital

Redes sociales reaccionan y comparan discurso con el de Federica Peluche

Como era de esperarse, el video se hizo viral en redes sociales donde cibernautas ya han dejado algunos comentarios e incluso han llegado a comparar su discurso con el que Federica Peluche, personaje interpretado por la actriz Consuelo Duval, le dio a su hija Bibi en uno de los capítulos de “La Familia Peluche.”

"Pobre Bibi, todo por no ser normal", "ahora ya se por qué no tuve quince años, yo no recibí mi menstruación con gozo y felicidad", "Es una madre violenta. Exponer la intimidad de los hijos, también es maltrato", se lee en algunos comentarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

¿Cuánto cuesta la playera con la que "El Nini" arribó a instalaciones de la FGR en la CDMX?

Alimentos con melatonina que te ayudarán a conciliar el sueño y dormir mejor

Descubre el tubérculo que fortalece la memoria y ayuda a las mujeres durante la menopausia





akv