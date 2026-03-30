Lupita Villalobos denuncia falta de privacidad en medio de crisis matrimonial; “es un lujo que perdí”

Los últimos días no han sido sencillos para la influencer Lupita Villalobos. En redes sociales han comenzado a circular rumores sobre su relación con su esposo, Juan, a quien algunos usuarios señalan de una supuesta infidelidad apenas seis meses después de su boda.

Hasta ahora, Villalobos no ha confirmado ni desmentido estas versiones, ni ha hablado de una posible separación. Sin embargo, las especulaciones han crecido rápidamente, colocándola en el ojo del huracán.

Lupita Villalobos denuncia falta de privacidad en medio de su crisis matrimonial. Foto: Captura de pantalla Instagram

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Lupita Villalobos lamenta haber perdido su privacidad

Ante la situación, la sonorense compartió un video en TikTok donde se sinceró con sus seguidores y habló sobre uno de los mayores costos de su exposición pública: la pérdida de privacidad.

“[...] Estaba pensando en un lujo que yo ya perdí, y que tú todavía tienes, y que te vengo a recomendar que lo cuides un chorro, porque si lo pierdes ya no hay vuelta atrás. Ese lujo, chamacos, se llama privacidad”.

Influencer Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo. Foto: Redes sociales

Además reconoció que fue ella quien decidió compartir su vida personal en redes, lo que con el tiempo se convirtió en su trabajo. Sin embargo, explicó que cuando surge una situación complicada, como la que actuamente está pasando con su esposo- todo puede escalar rápidamente.

“Yo me he dedicado a compartir mi vida personal con ustedes, a vivir de esto [...] pero de repente cuando pasa algo en tu vida personal y se vuelve en un circo mediático. No manches eso está bien loco, porque eso hace que muchísimas personas opinen sobre ti”.

Aunado a ello habló sobre cómo ha cambiado su percepción del internet, pues recalcó que antes lo consideraba un espacio seguro, y hoy se siente distinto.

“Les importa sólo el chisme, pero no les importo yo como persona. Sólo les importa saber qué pasa, pero no les importo yo [...] ¿solo les importa saber motivos y ya?, pero no les importa la persona. Y es cuando veo la frialdad del internet y está bien, pero simplemente estoy intentando saber hasta dónde me puedo abrir”.

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Finalmente, dejó una reflexión sobre lo que implica vivir de las redes sociales y exponer su vida personal de forma constante.

“Esta es una de las consecuencias de tener tu vida tan pública y de haber perdido tu privacidad que al final de cuentas las personas siempre van a querer más de ti [...] sí me pongo a pensar si vale la pena pagar este precio de vivir de esto o no [...] se siente de repente como que le vendiste tu alma al diablo”.

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