El pasado 18 de febrero, Luisito Comunica sorprendió a sus seguidores al compartir que había sido hospitalizado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía en la que aparecía recostado en una cama de hospital, sosteniendo una banda con la inscripción en japonés “Hissho”, cuya traducción es “victoria segura”.

En la publicación, agradeció a sus seguidores, médicos y familiares, asegurando que confiaba en su fuerza y en la ciencia para superar esta situación: “Gracias, doctores, por su conocimiento. Gracias, Ary, por cuidarme. Y gracias a ustedes por sus deseos positivos. ¡Será duro, pero regresaré a mi vida normal!”

Esta es la enfermedad que padece Luisito Comunica

Aunque en ese momento no reveló la causa exacta de su hospitalización, este lunes 24 de febrero el youtuber compartió un video en su canal de YouTube, donde brindó detalles sobre su estado de salud.

En el clip comenzó aclarando que, aunque no había sido abierto sobre su salud en otras ocasiones, su situación física no había sido óptima en los últimos días, lo que había afectado considerablemente su rutina diaria.

"Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien, y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele"

Esta es la enfermedad que padece Luisito Comunica. Foto: Captura de video

En sus propias palabras, explicó que esta situación le había impedido llevar a cabo actividades cotidianas como caminar normalmente, lo cual, según él, no era algo que esperara, pues hace tres semanas -antes de este problema- su vida transcurría con normalidad: sin dolores ni limitaciones, pues agregó que durante su reciente viaje a Japón, se encontraba en perfecto estado físico.

"Estuve dos semanas bien activo, caminando por montañas, caminando por la nieve, saliendo a bailar a raves extremos, caminando diez horas al día como suele ser, dándole a mi cuerpo al máximo, viviendo mi vida al full, nada de señales daba a mi cuerpo, todo en orden, y fue justo cuando regresé de esa travesía, que por cierto yo estaba en Japón"

El estado de salud de Luisito Comunica preocupó a sus seguidores. Fotos: Instagram

Sin embargo agregó que fue al regresar a México cuando comenzaron los problemas. Después de ajustarse al cambio de horario, agregó que experimentó un dolor repentino en su espalda al agacharse a recoger una pelota que su perrito le había traído. Aunque al principio pensó que se trataba de un simple tirón o de un cambio de temperatura, el dolor no desapareció, sino que empeoró con el tiempo.

"Mi espalda estaba muy relajada de haber dormido tanto, me paré de golpe, todo bien, salí a la calle a hacer mis actividades, estuve tal vez afuera unas 3, 4 horas haciendo pendientes que tenía, regresé a mi casa, me senté en la computadora a acabar otras cosas de trabajo que tenía, y fue justo en ese momento que estaba en la computadora, tecleando como si nada, que llegó mi perrito ahí como a decirme: "hay que jugar con la pelota", me agacho a recoger la pelota, y en el momento en que me pongo de pie, ¡ay! Un dolor en la espalda que de verdad yo nunca había sentido"

Ante este dolor, el influencer decidió consultar a un médico especializado en problemas de columna. Afortunadamente, gracias a la recomendación de su suegra, quien había pasado por una operación en la espalda, pudo contactar a uno quien le sugirió realizarse estudios más detallados, como radiografías y resonancias magnéticas, para obtener un diagnóstico preciso.

Tras recibir los resultados, el médico confirmó que "Luisito" tenía hernias en los discos de su columna, una condición que, aunque es común en personas mayores, se había desarrollado en él a una edad temprana, a los 33 años.

"Por suerte, no sé si llamarle así, por suerte, recientemente habían operado a mi suegra de una cosa de la espalda, un doctor que la verdad es un chingonzaz*, es un crack (...) lo contacte y me dijo, no, pues ve a sacarte unas radiografías y ve a sacarte unas resonancias magnéticas (...) porque me doy más o menos idea de qué es lo que tienes, pero necesito ver el interior de tu cuerpo para saber bien. Entonces, ese mismo día de verdad no perdí nada de tiempo, me fui al laboratorio, me sacaron ahí mis rayos X, me sacaron las resonancias, me entregaron los resultados, se los mandé al doctor, y esa misma noche el doc me dijo: "Luis, mañana temprano ven a mi oficina, que esta cosa no es un juego"

Al escuchar esas palabras, dijo que se preocupó, sin embargo explicó que el médico le mencionó que no representaba un riesgo inmediato de quedar en silla de ruedas, ya que la causa principal, según el diagnóstico, era el desgaste prematuro de la columna, lo cual, en su caso, fue consecuencia de tener una columna demasiado recta.

"Las razones por las cuales esto puede pasar es una, que es la más común, obesidad, que pesas más de lo que tus huesos pueden soportar, cosa que no aplica a mí. Tener tabaquismo crónico, es decir, que fumes de verdad, pero un ching*, un ching*, que la nicotina ya te ha dañado la estructura ósea, cosa que, pues, la verdad tampoco aplica a mí (...) el chiste es que la única que aplica a mí, a la perfección, es que tengo la columna demasiado derecha (...) entonces, básicamente, me comentó: "Luisillo, tú estás condenado a tener esto desde que naciste"

A pesar de esta condición, se mostró tranquilo, ya que el médico le explicó que no era una situación crítica y que existían opciones de tratamiento. El tratamiento recomendado consistía en dos opciones: una cirugía láser, poco invasiva, para eliminar las hernias, o un reemplazo de disco en la columna en caso de que la primera opción no fuera eficaz; por lo que optó por la primera.

"Y, pues, bueno, como todo, fue todo así súper, súper, súper rápido, y yo dije, no, pues sí, claro, la salud es primero, vamos a hacerlo, doctor. No hay tiempo que perder, cancelé todos mis trabajos que tenía (...) de hecho, pues ya ahorita para dentro de tres semanas, pues sí, tuve que cancelar todo porque necesito reposo (...) la verdad, no sé qué decir, no sé cómo llamarlo, suerte, ya que había yo regresado de viaje. Que ya estaba yo aquí en mi casa, en mi país, donde hablo bien el idioma, donde tengo un seguro médico que me apoya en este tipo de cosas"

