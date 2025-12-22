Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en el Estadio GNP Seguros

El concierto final de Bad Bunny en la Ciudad de México dejó un momento que modificó el rumbo del cierre de gira.

Durante la octava presentación del Debí Tirar Más Fotos World Tour en el Estadio GNP Seguros, el público presenció la aparición de J Balvin, quien subió al escenario para compartir un mensaje y una interpretación conjunta con el artista puertorriqueño.

J balvin y Bad Bunny haciendo las paces en México es algo q nadie se esperaba y q todo mundo NECESITABA pic.twitter.com/HMB4z54MWw — Kevin (@kevinlopezmejia) December 22, 2025

La participación del cantante colombiano ocurrió en la parte final del espectáculo, donde ambos intercambiaron palabras relacionadas con su trayectoria, el proceso personal que han vivido y el papel que desempeñan dentro de la música latina.

Durante el encuentro, J Balvin se dirigió a Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) para reconocer su trabajo y el alcance que ha tenido su carrera. En sus palabras hizo referencia a la madurez que ambos han adquirido y a la forma en que representan a la comunidad latina en distintos países.

J Balvin sube al escenario del Estadio GNP Seguros, durante el último concierto de Bad Bunny. Fotos: Instagram, vía @jbalvin

Después del mensaje, los dos artistas interpretaron “La canción”, tema que forma parte del álbum Oasis, proyecto que lanzaron en conjunto en 2019.

Otro aspecto que llamó la atención fue la vestimenta de J Balvin, quien portó una chaqueta con los colores de la bandera de México y una imagen de la Virgen de Guadalupe bordada en la parte trasera. El gesto fue notado por los asistentes y replicado posteriormente en redes sociales.

Los mejores memes de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin

La relación entre ambos artistas alcanzó su punto máximo de colaboración en 2019 con el álbum conjunto Oasis, pero se vio afectada por diversos factores, por lo que presentar esta reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en vivo hizo que los fans festejaran en redes sociales.

Tras el concierto, usuarios en plataformas como X compartieron memes de Bad Bunny y J Balvin, relacionados con el momento. Algunos expresaron su interés por haber asistido al show, mientras otros destacaron el encuentro entre los dos intérpretes. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. Foto: Redes sociales

así se siente volver a ver a J Balvin y a Bad Bunny cantando juntos y no estar ahí pic.twitter.com/XP6DKi94HJ — kmiluchis (@camilarz_) December 22, 2025

gracias maluma por la reconciliación entre j balvin y bad bunny, otra vez salvaste el dia pic.twitter.com/MT68TLpVLh — jordan z (@bluejordy_) December 22, 2025

Estoy así con todos los vídeo que están saliendo de Bad Bunny y J Balvin. Emocionado y conmovido es poco, la vida es bella. pic.twitter.com/x89Gd0b1hJ — Kevsh (@mvsicmvn) December 22, 2025

Los mejores memes de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes de la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. Foto: Captura de pantalla

