Los 4 Fantásticos: ¿cuándo llega la película del UCM a Disney Plus? esta es la fecha exacta

Disney anunció el estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos en su plataforma de streaming.

Tras su paso por cines, muchos fans se preguntan cuándo podrán disfrutarla desde casa. Marvel Studios ya confirmó la fecha exacta en que la cinta estará disponible en Disney Plus, y aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo llega Los 4 Fantásticos a Disney Plus?

A través de X, Disney anunció que la película Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos se estrenará en su plataforma de streaming el próximo 5 de noviembre.

Esta película está ambientada en un mundo retro-futurista inspirado en los años 60 como escenario, la primera familia del universo Marvel se enfrenta a un enorme desafío. Como equipo, se enfrentarán a un voraz dios espacial y su enigmático heraldo mientras equilibran ser héroes y sus lazos familiares.

El elenco de Los Cuatro Fantásticos, muy mencionado antes de su estreno, cuenta con Reed Richards / Sr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / The Thing (Ebon Moss-Bachrach), Galactus y Julia Garner como Shalla-Bal, más conocida como Silver Surfer. Finalmente, encontramos a Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser, entre otros.

