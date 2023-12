López-Dóriga vive otro sismo durante programa en vivo: “Ni les digo que se vayan; nada más me exhibieron en redes”

Un par de microsismos mecieron este jueves a los habitantes de Ciudad de México. Y una vez más sorprendieron al periodista Joaquín López-Dóriga durante la transmisión en vivo de su programa en Grupo Fórmula.

Un video que ya ha comenzado ha circular en redes sociales da cuenta de la reacción que tuvo López-Dóriga con su equipo, al percibir el movimiento.

“Está temblando otra vez. A ver, no me digan. A ver, aquí no se siente nada. Ah, sí, sí, ahí se mueve… Sí, se está moviendo la escenografía. Vamos a guardar la calma, como siempre y ya ni les digo que se vayan, porque después del fracaso que tuve el otro día, nada más me exhibieron en redes”, dijo al aire, recordando la anécdota que lo hizo viral en redes sociales.

Ello, luego de que el pasado jueves 7 de diciembre también vivió un sismo en pleno programa en vivo. Éste fue de magnitud 5.7, y el epicentro se ubicó en los límites estatales de Puebla, Guerrero y Morelos, a 16 kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia.

Este 14 de diciembre, además de pedir a su equipo guardar la calma, no evacuó a ninguna persona de las instalaciones. A diferencia de la reacción que tuvo el pasado jueves donde pidió a todas las personas que se hallaban en el estudio abandonar las instalaciones y dejarle apenas una cámara fija para continuar con el programa.

Su reacción quedó inmortalizada en un video que se difundió en redes sociales, donde se generó un debate en los comentarios. Varios usuarios de la red social aplaudieron su reacción como cabeza del equipo.

🚨 Así reaccionó #LópezDóriga EN VIVO durante el sismo que sacudió la CDMX pic.twitter.com/0YmxcTqitN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 7, 2023

¿De qué magnitud fueron los microsismos de hoy 14 de diciembre en CDMX?

De acuerdo con el Sismológico Nacional (SSN), el primer microsismo que se percibió este 14 de diciembre ocurrió a las 14:13 horas y tuvo una magnitud de 3.2, aunque en un principio se había indicado que el epicentro era la Magdalena Contreras, el SSN actualizó la información a 3 kilómetros al sureste de la alcaldía Álvaro Obregón.

En tanto que un segundo movimiento telúrico se dio apenas unos segundos después; a las 14:15 horas, y tuvo una magnitud de 2.4 , y epicentro a 4 kilómetros al sur de Álvaro Obregón.

Microsismos 14 de diciembre. / Foto: Captura de Pantalla SSN.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX este 14 de diciembre?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (Sasmex) dio a conocer que dado que los movimientos telúricos tuvieron como epicentro la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica.

En tanto que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local agregó en un boletín que los microsismos que se registran ocasionalmente en la Ciudad de México, suelen presentar magnitudes pequeñas (menores a M 3.8) y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles en la zona próxima al epicentro.

📄 Tarjeta Informativa



Sin reporte de daños en la Ciudad de México luego de sismos con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón: Martí Batres https://t.co/x2WsnFgsx5 pic.twitter.com/ksAe5xnMeG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 14, 2023

