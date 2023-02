Lama Rinchen y las claves para profundizar en la meditación y filosofía budista

Para quienes están interesados en la agenda que tendrá Lama Rinchen Gyaltsen en su primera visita a México del 8 al 26 de marzo, para quienes desean obtener un mapa de cómo iniciar o cómo profundizar en las prácticas de la meditación y de las enseñanzas del budismo, EL UNIVERSAL tuvo una amplia conversación con el maestro budista tibetano, director de la Fundación Sakya y fundador del Instituto Paramita.

Controlar la mente para lograr calma y lucidez, superar la epidemia de la baja autoestima y no tener actitudes destructivas, salir de la pobreza espiritual y obtener mayor desarrollo interno, enfrentar el acelerado cambio que impone la economía y las nuevas tecnologías para lo que no estamos aún preparados, e incluso tener plena conciencia de la muerte para valorar y disfrutar más la vida, fueron algunos de los puntos que se trataron antes de su visita a la Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

La entrevista completa está en el canal de YouTube de EL UNIVERSAL y estará disponible también en las plataformas de Internet y en las redes sociales de Paramita.org

Te puede interesar: Visitará Lama Rinchen por primera vez Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí

México y el budismo

Lama Rinchen Gyaltsen es director de la Fundación Sakya, una organización sin fines de lucro vinculada a la Tradición Sakya del budismo tibetano. En 2014 fundó el Instituto Paramita con una plataforma en línea que ofrece gratuitamente las enseñanzas fundamentales del budismo tibetano sakya.

Actualmente es el maestro de meditación y de filosofía budista más conocido en el mundo de habla hispana, con base en los cientos de videos y millones de reproducciones en diferentes plataformas de Internet. El canal de Paramita en YouTube, por ejemplo, tiene hoy 249 mil suscriptores y más de 31 millones de vistas.

¿Cuál es el propósito de su visita a cuatro grandes ciudades de la República Mexicana?

No tengo un propósito, una misión o una estrategia específica, indicó a EL UNIVERSAL Lama Rinchen Gyaltsen. Simplemente atender las invitaciones de amigos espirituales. Creo que es conveniente y es un momento oportuno, porque vemos que tenemos mucha participación de mexicanos en las pláticas y cursos que ofrecemos por Internet.

¿Puede crecer más la práctica del budismo en México, el país con mayor número de católicos en el mundo de habla hispana?

Para muchas personas el budismo ofrece hoy en día técnicas contemplativas que pueden ser un complemento. El budismo no es una religión misionera. El catolicismo cumple un papel y una labor importante y muy buena en México y en otros países. Y hay un segmento pequeño de la población que se está interesando por todas las herramientas contemplativa que ofrece el budismo para hacer cambios internos, para mejorar como persona. Entonces, es algo que está surgiendo orgánicamente y estamos haciendo todo lo posible para atender esa necesidad.

¿Qué le diría Lama Rinchen a la comunidad que ya conoce y practica el budismo en México?

El budismo es una fuente inagotable de recursos. Los tibetanos han mantenido por muchos siglos grandes tesoros que hoy están disponibles para la humanidad. Y en el mundo hispano parlante aún tenemos poco acceso a esos recursos, hay pocos libros traducidos y hay pocos maestros o maestras que enseñan directamente en castellano.

Lo que conocemos hoy en día es la punta del iceberg, es simplemente un pequeño porcentaje de toda la filosofía y toda la práctica contemplativa que puede ofrecer el budismo, entonces estamos en una primera fase donde estamos recién iniciando la transmisión del Dharma al occidente, a Latinoamérica.

Y somos pioneros, tenemos que aventurarnos y explorar todo lo que pueda ofrecer esta tradición milenaria.

¿Hay algún proyecto para instalar un centro Paramita en México para, entre otros objetivos, superar las limitaciones que a veces se tienen por la diferencia de siete horas con España?

Por supuesto estamos abiertos a esa idea. Tenemos unos grupos de estudio, personas que se reúnen regularmente para analizar y profundizar y practicar juntos, eso está progresando de una forma natural. Entonces, intento no imponer, simplemente responder a las necesidades que vayan surgiendo, refirió.

Si hay necesidad en México de tener una institución, un centro para más eventos presenciales, entonces haremos todo lo posible.

Tenemos amigos en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, que guían meditaciones todos los días. No es exactamente el tiempo de México, pero los horarios se acercan mucho más comparado a lo que podemos hacer aquí en Alicante y eso se nota particularmente cuando hacemos retiros en línea que duran varios días.

Entonces hacemos todo lo posible para que cada país tenga su programación, sus horarios y participen en vivo y en directo en algunas sesiones y las otras las vean en diferido, pero es muy diferente por supuesto a un encuentro presencial.

Pero a la vez tenemos que hacer todo lo posible para que las enseñanzas sean accesibles. De alguna manera estamos democratizando las enseñanzas para que independientemente de los recursos, de las posibilidades de las personas, tengan acceso a los mejores estudios y a las mejores prácticas.

Foto: cortesía

Lama Rinchen, sus conferencias y retiro en la CDMX

Lama Rinchen estará en la Ciudad de México para impartir conferencias públicas sobre la autoestima, la felicidad y el karma. También guiará un retiro intensivo el fin de semana del 11 y 12 de marzo sobre los cuatro puntos esenciales de la sabiduría budista para el desarrollo espiritual.

Lama Rinchen aseguró que hoy en día padecemos de una epidemia de baja autoestima, de pobreza espiritual.

"Si no creemos en nosotros, si no nos valoramos, por muy buenas que sean las circunstancias externas, no vamos a poder aprovecharlas, no vamos a poder mejorar. Antes de amar a otros de una forma genuina, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos".

En el retiro de fin de semana, intensivo en meditación, se guiará con un texto que es considerado una joya del budismo y que es uno de sus favoritos: el manual de meditación “Separarse de los Cuatro Apegos”. Mañyushri, el Buddha de la Sabiduría, dio esta enseñanza como una presentación de los cuatro aspectos principales del sendero budista desde la perspectiva de la sabiduría.

En los últimos dos siglos, dijo Lama Rinchen en la conversación con EL UNIVERSAL, hemos avanzado mucho a nivel tecnológico, mejorado nuestra calidad de vida. No solo más años de vida, sino mayor calidad por los avances de la salud y la medicina.

"Pero hay una parte que aún está desatendida, aún no hemos hecho lo necesario para cuidar de nosotros, de nuestra mente, de nuestra psicología, entonces la meditación es una gran serie de herramientas que podemos utilizar para cultivar nuestro estado interno nuestra mente".

Me atrevo a decir, subrayó, que de todo lo que es importante en nuestra vida: la nutrición, las relaciones interpersonales, nuestra economía, nuestra salud, nuestro bienestar, tenemos que atender la mente. Si la mente está desatendida, no vamos a tener estabilidad, paz, armonía y bienestar.

"Y el mundo es cada vez más exigente. El ritmo de la vida es cada vez más veloz, entonces hoy más que nunca necesitamos entrenar nuestra mente, para asegurar que esté al nivel que cumpla con las exigencias del momento".

"Y en ese sentido, independientemente a nuestras creencias, el budismo tiene herramientas muy eficaces y prácticas para cultivar nuestra mente".

"Debo ser honesto: no es fácil, no es fácil hacer cambios genuinos internos que perduren en el tiempo. Lo más fácil es, dijo con sentido del humor, salir de parranda y distraernos allá afuera, pero ese efecto, ese impacto, no perdura y tiene muchas desventajas, produce efectos secundarios dañinos".

Si invertimos tiempo, añadió, si tenemos un interés genuino, entonces vamos a poder mejorar como personas y esa es, a lo mejor, la mayor contribución que podemos hacer a la sociedad: Agregar paz, agregar armonía, agregar optimismo y tener una visión ética de la vida, tener cierta coherencia interna.

"Hoy la vida es muy agitada, hoy en día estamos en una realidad muy diferente a la que hemos evolucionado por miles de años y el proceso de adaptación está costando. Muchos están sufriendo por este proceso".

"Cada vez hay más síntomas de estrés, de ansiedad y aunque el budismo no está diseñado, optimizado como una herramienta terapéutica, sí puede ayudar a encontrar equilibrio mental y de esa manera mejorar como persona, mejorar espiritualmente".



Zacatecas, retiro de meditación Samatha para la calma y lucidez de la mente

Lama Rinchen estará en la Ciudad de Zacatecas para guiar un retiro del 17 al 20 de marzo, sobre el camino y técnicas de la meditación.

¿Qué aprenderán, qué practicarán y qué aprovecharán quienes participen en el retiro en Zacatecas?

Meditación puede definirse de una manera muy amplia como cultivar un estado virtuoso, positivo, espiritual.

Aquí estamos usando meditación para definir una rama, una categoría, una familia de prácticas meditativas que se enfocan en desarrollar calma y lucidez, lo que tradicionalmente se llama “shamatha”, el estado meditativo, una absorción meditativa.

Y en términos simples quiere decir que queremos refinar nuestra mente. Convertir a nuestra mente en un instrumento que esté completamente a nuestra disposición.

Hoy en día no tenemos acceso completo a la mente, no podemos situar la mente en una idea, en una cosa, por un tiempo extenso. Y para profundizar, para investigar quién realmente somos, para comprender la naturaleza de nuestra mente, cómo se encadenan los procesos mentales, necesitamos que la mente esté completamente a nuestra disposición, que esté transparente, que no distorsione nuestra percepción. Para eso se requiere entrenamiento.

Creo que con cuatro días vamos a poder por lo menos experimentar el potencial que tiene nuestra mente. Normalmente toma tres o cuatro días para desligarnos del remolino de nuestra vida cotidiana y estar plenamente presentes.

Entonces, es un retiro que está diseñado para que cada quien pueda, a través de la experiencia, reconocer el potencial que tiene su mente, de crecer, madurar y lograr este estado transparente de meditación.

Lo que deseo, añadió, es que después del retiro los participantes salgan con los recursos para realizar su propia práctica diaria.

Foto: cortesía.

Retiro budista en Puebla: Amor y compasión

Lama Rinchen estará en la Ciudad de Puebla para impartir la conferencia pública sobre el amor y la autoestima el jueves 23 de marzo. Dará más tiempo en Puebla en guiar un retiro de tres días, del 24 al 26 de marzo sobre el camino de la compasión.

Durante la conversación con EL UNIVERSAL, Lama Rinchen detalló la importancia del amor, la compasión y el altruismo que tratará en su visita a Puebla:

"Antes de amar a otros de una forma genuina, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y amar aquí quiere decir desearnos bien", indicó.

"Y suena un poco ridículo, cómo no nos vamos a querer bien. Pero estamos divididos internamente, muchas veces arrastramos muchas sombras y arrastramos mucha culpabilidad. Muchas identidades negativas, destructivas.

"Los libros tradicionales -esto no es una innovación moderna- los manuales tibetanos de hace muchos siglos, indican que tenemos que empezar entrenándonos con nosotros mismos. En el contexto del amor bondadoso y la compasión es muy importante empezar por casa.

"Primero con uno mismo, después mejorar el amor, la compasión que tenemos a nuestros seres queridos, purificando el apego, el aferramiento, las dependencias que pueda haber, y después, de forma gradual, vamos abriendo ese círculo afectivo incluyendo cada vez a más personas e incluso al final hasta esas que vemos como los contrincantes, incluso a las personas que nos quieren mal.

"De todas las prácticas, a lo mejor esta es la más accesible, porque para Vipassana se requiere algo de conocimiento filosófico, para la práctica de Shamatha, calma mental, se requiere un entorno muy pacífico, muy tranquilo.

"El amor y la compasión son, lo llamo prácticas de todo terreno: la puedes hacer en tu casa, en tu práctica formal en el cojín, en el trabajo, con los amigos, con la familia, funciona en todos los sitios.

"Hay que poner por supuesto de nuestra parte lo mejor, aprender a abrir nuestro corazón, pero puede marcar la diferencia, a través del amor y la compasión podemos lograr calma mental y mejorar nuestra práctica de shamatha y a través del amor y la compasión podemos acercarnos a la realidad, eliminar esa distinción tan brusca entre el sujeto y el objeto".

En Puebla, dijo Lama Rinchen, vamos a plantear un programa de práctica meditativa.

"Lo que más quiero para las personas que atienden estos talleres, seminarios o retiros es que salgan empoderados. Con los recursos personales para desarrollar una práctica meditativa diaria.

"Es fantástico tener estos encuentros: Dos, tres, cuatro, días, diez días, es una oportunidad para renovarnos, para inspirarnos, pero si queremos desarrollar cambios genuinos dentro de nosotros tenemos que hacer una inversión a largo plazo.

Similar a cómo hoy en día las personas van al gimnasio para entrenar su cuerpo. Cada vez se habla más de lo importante que es, y no podemos, dijo con humor, "hacer un intensivo del gimnasio" y dar un cambio significativo a nivel cardiovascular. Tenemos que comprometernos a un proceso de entrenamiento mental, poquito a poquito.

¿Cómo se puede ser bondadoso, amoroso, con quienes hacen daño, con quienes causan dolor? Es difícil perdonar y más difícil amar a quienes nos hacen daño.

Algunas veces cuando mis amigos me dicen que esta práctica es muy difícil, yo les digo que cuando no hay opción, no decimos que algo es difícil, o sea no hay opción, tenemos que sí o sí amar, porque si no amamos, sufrimos. Entonces, difícil o fácil no es algo que tenemos que cuestionar.

Lo único que es importante es dar un paso genuino hacia la verdad, en este caso la ecuanimidad, la verdad que pronuncia el amor, que todos merecemos la felicidad y todos tenemos derecho a la felicidad.

Lo importante es exigir un poquito de nosotros, difícil es hacer un cambio extraordinario de un día al otro, pero sí es fácil y muy accesible y hay cero excusas para dar un paso consiente, hacer un pequeño cambio en nosotros, empezando con nosotros mismos, después con personas que ya queremos, que ya amamos, que ya apreciamos, abriendo poquito a poquito nuestro corazón.

Cientos de estudios científicos muestran que a través del amor mejoramos nuestro sistema inmunológico, nuestra salud sicológica, nuestra felicidad y bienestar. Es muy poderoso y es gratis, completamente accesible.

Esto es algo íntimo, algo interno. Y no quiere decir que de repente afuera en el mundo nos vamos a dejar usar y a dejar manipular por personas malas. Aquí quiero decir que no tengamos trabas internas, que no tengamos bloqueos en nuestro corazón y después eso se implementa en el mundo de una forma muy racional, muy pragmática, sin riesgo.

Foto: cortesía.



Mensaje antes de viajar a México



"Hace poco estuve viajando por Sudamérica. Y me encontré con personas maravillosas que me conocían muy bien por los cursos que habían visto por Internet.

"Y fue para mí una gran inspiración. Conocerlos y descubrir un interés muy sensato de querer ser mejores personas y querer mejorar el mundo encontrando en el Dharma recursos muy valiosos.

"Tengo amigos mexicanos antiguos en Estados Unidos y aquí en España. Y algunos nuevos amigos mexicanos que han viajado a los cursos aquí en Alicante y son personas muy cálidas, personas con mucha alegría y con mucho interés.

"Creo que esta gira, esta visita, va a ser muy fructífera, va a ser de mucho beneficio para introducirnos en el Dharma.

"Como mensaje a todos los amigos en México: Independiente a cómo esté tu vida. Independiente a las circunstancias externas, siempre ten en cuenta que tú tienes la última palabra. Que nada está hecho y dicho. Todo es materia prima. Toda oportunidad se puede enfocar de una manera provechosa.

"No trates de apostar por un futuro desconocido. Con esperanzas mágicas. Trata de ser práctico. Invertir toda tu energía, todos tus recursos en el presente y construir una nueva vida, una mejor vida, ser una mejor persona.

"Hoy en día tenemos pocos recursos, pero esa inversión es genuina y esas causas y condiciones son la garantía de un futuro más brillante, para ti personalmente, pero también va a contagiar a las personas en tu entorno.

"No te deprimas entonces con las noticias. No te enfoques en lo que otros hacen mal o bien, trata de enfocarte en ti, en el presente, en ser una persona sana, coherente, positiva y de ahí te dueñas de tu propio futuro. Te adueñas de tu felicidad".

"Hasta pronto", concluyó Lama Rinchen Gyaltsen.

Gira de Lama Rinchen en México 2023: Actividades

Fechas Lugar Actividades 8 al 12 de marzo CDMX Conferencias (fechas por definir) y retiro intensivo 14 y 15 de marzo SLP Cuatro conferencias públicas 17 al 20 de marzo Zacatecas Retiro presencial: El camino de la meditación 23 al 26 de marzo Puebla Conferencias y retiro de 3 días

También te puede interesar:

Un programa estructurado de meditación: EMI 1: Calma y Lucidez

Introducción a las enseñanzas budistas: Soltar, el camino a la liberación

sal