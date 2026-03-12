POP MART, el gigante asiático de los juguetes de diseño inicia formalmente la comercialización en línea de la serie Labubu x Hello Kitty. Esta alianza estratégica no solo representa un hito comercial, sino que consolida la tendencia del diseño "kawaii" (término japonés para lo tierno o adorable) como un activo económico de alto valor.

Según reportes de la Toy Association, el segmento de figuras de colección ha mantenido un crecimiento sostenido, impulsado por colaboraciones que mezclan la nostalgia de personajes clásicos con la estética contemporánea de diseñadores independientes.

Foto: Captura de pantalla en página oficial de Labubu

Lee también: ¿Qué son los Labubus?; así surgieron los peluches que conquistan TikTok

De acuerdo con la información proporcionada por la cuenta oficial de POP MART en México, la colección está disponible para el público nacional a través de su portal web.

Aunque la venta en establecimientos físicos (como Liverpool) aún no cuenta con una fecha de inicio confirmada, el interés de los consumidores se ha volcado a la modalidad de preventa.

En este ecosistema digital, los precios reflejan la exclusividad de la marca: una figura de 38 centímetros de Labubu caracterizado como Hello Kitty se cotiza en 3,689 pesos, mientras que los llaveros inspirados en el universo de Sanrio mantienen un costo aproximado de 989 pesos por unidad.

Detalles de la colección y logística de adquisición

La pieza central de esta colaboración destaca por una escala mayor a la habitual, diseñada bajo el concepto de que "cuando la dulzura de Hello Kitty se encuentra con la travesura de LABUBU, la magia sucede" (según la descripción oficial de la marca).

El diseño respeta la dualidad de Labubu, personaje creado por el artista Kasing Lung, quien es conocido por sus rasgos que combinan una mirada tierna con una sonrisa que algunos expertos en diseño denominan "macabra" o traviesa. De acuerdo con estudios de mercado de la plataforma especializada Hypebeast, este tipo de contrastes visuales es lo que genera un valor de reventa elevado en el mercado secundario de coleccionables.

Además del muñeco principal, la serie incluye siete variantes de llaveros que integran a figuras emblemáticas como My Melody, Pochacco, Cinnamoroll, Pompompurin y Kuromi. Para garantizar una compra segura en México, se recomienda seguir estos pasos:

Acceso al portal oficial: La venta se centraliza en pop-mart.com.mx para evitar fraudes en sitios no autorizados.

La venta se centraliza en pop-mart.com.mx para evitar fraudes en sitios no autorizados. Registro y preventa: Es necesario crear un perfil de usuario para acceder al apartado de preventas, donde se gestionan los pagos de los artículos de mayor demanda.

Es necesario crear un perfil de usuario para acceder al apartado de preventas, donde se gestionan los pagos de los artículos de mayor demanda. Monitoreo de redes: La empresa informa que el anuncio para la venta en tiendas físicas se realizará de manera exclusiva mediante sus canales oficiales en redes sociales.

La empresa informa que el anuncio para la venta en tiendas físicas se realizará de manera exclusiva mediante sus canales oficiales en redes sociales. Verificación de especificaciones: La figura líder mide 38 centímetros, un detalle técnico crucial para los coleccionistas que buscan piezas de exhibición.

Foto: Captura de pantalla en página oficial de Labubu

El impacto cultural de Sanrio y POP MART en el mercado global

La relevancia de este lanzamiento trasciende lo comercial. De acuerdo con informes del International Licensing Industry Merchandisers' Association (LIMA), Sanrio continúa liderando las listas de licencias más rentables a nivel global, gracias a su capacidad de adaptación a nuevas audiencias. La incorporación de Labubu a este universo permite que una marca con raíces en el arte urbano y el diseño de juguetes de autor acceda a un público masivo y familiar.

Esta colaboración se posiciona como el "llavero perfecto de la temporada", según la percepción de los usuarios en foros especializados de diseño. La estrategia de POP MART de utilizar "blind boxes" (cajas sorpresa) y ediciones especiales limitadas fomenta un sentido de urgencia en el consumidor.

Foto: Captura de pantalla en página oficial

De acuerdo con analistas del sitio Statista, el mercado de los juguetes de diseño en Asia y América del Norte proyecta alcanzar cifras récord para finales de 2026, impulsado por lanzamientos virales que logran agotar existencias en cuestión de minutos tras su publicación en línea.

También te interesará:

CURP biométrico 2026: ¿quiénes deben sacarlo y cuál es la fecha límite?; esto se sabe

Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca el pago de 6 mil 400 pesos HOY, 12 de marzo?; checa aquí

¿Cuándo se estrena Mario Galaxy en México?; fecha y lo que se sabe de la nueva película

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov