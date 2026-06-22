La difusión de imágenes de un supuesto proyecto cinematográfico del músico estadounidense Oliver Tree ha encendido las plataformas digitales. Lo que inicialmente se perfilaba como otra de sus características comedias de humor absurdo (género que consolidó su identidad artística mediante personajes exagerados y situaciones ridículas) se ha transformado en el epicentro de un debate sobre fenómenos anómalos.

La filtración de este material audiovisual, que documenta su estancia en el continente helado, coincide con la conmoción global por el accidente aéreo donde el cantante perdió la vida junto al creador de contenido argentino Gaspi y cuatro personas más.

Usuarios desatan teorías tras su muerte en Brasil. Foto: Redes sociales

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Entradas ocultas y la hipótesis de Agartha bajo el hielo

El metraje detalla que el intérprete permaneció más de un año en la Antártida con el objetivo original de aislarse de la industria musical para componer piezas inspiradas en los sonidos de la naturaleza local. Sin embargo, la narrativa del video da un giro radical al enfocarse en supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) con formas cilíndricas y circulares que ingresaban al océano.

El artista muestra oquedades en las formaciones de hielo, asegurando que constituyen puntos de acceso para naves extraterrestres, y manifiesta su frustración ante el supuesto hermetismo gubernamental y la falta de apoyo militar para profundizar en sus hallazgos.

La producción también recupera la creencia de Agartha, una hipótesis surgida en la literatura del siglo XIX que postula la existencia de una civilización avanzada y especies de aspecto reptiliano en el subsuelo planetario.

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De acuerdo con el British Antarctic Survey (organismo internacional especializado en la investigación del continente blanco), las oquedades y sistemas de túneles en las capas de hielo antárticas poseen un origen estrictamente natural, derivado de la actividad geotérmica subglacial y el movimiento dinámico de los propios glaciares.

Asimismo, la comunidad geofísica global sostiene que el estudio de la propagación de ondas sísmicas demuestra de manera concluyente que el interior de la Tierra es macizo y denso, descartando cualquier teoría de una estructura hueca.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

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El límite del muro perimetral y el impacto de una tragedia real

El punto que generó mayor repercusión en las comunidades virtuales ocurre cuando Tree describe una barrera de hielo de aproximadamente 16 metros de altura, definiéndola como el final de la Tierra plana. El cantante argumenta en la grabación que las evidencias fotográficas de su ascenso a dicha estructura se perdieron debido a la interferencia de una supuesta capa magnética. Esta declaración conecta de forma directa con los dogmas de la denominada Flat Earth Society (organización internacional pseudocientífica que defiende que la Antártida no funciona como un continente, sino como un anillo perimetral que retiene los océanos).

La controversia alcanzó su punto más crítico tras confirmarse el deceso de los creadores en un siniestro de aviación. Los usuarios de internet comenzaron a entrelazar las fechas de grabación, las bitácoras visuales y las constantes referencias a helicópteros en las publicaciones previas de ambos creadores para estructurar la narrativa de un supuesto silenciamiento gubernamental.

Para la sociología contemporánea (disciplina que analiza las dinámicas de desinformación en entornos virtuales), el fenómeno responde a un mecanismo clásico de apofenia, donde el público busca desesperadamente conectar eventos trágicos e inconexos para evadir la aleatoriedad de los accidentes cotidianos.

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Mientras un sector de la audiencia defiende que Tree utilizó la comedia absurda (con la mención de criaturas inverosímiles como los tiburones mono) como un blindaje irónico para revelar supuestas verdades, los analistas de medios sugieren que la obra constituye, en realidad, una brillante y mordaz parodia del pensamiento conspirativo de la era moderna.

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