La infusión a base de esta verdura que disminuye el riesgo de tener infecciones

En épocas donde las infecciones respiratorias son comunes, encontrar remedios naturales que puedan fortalecer el sistema inmunológico es esencial. Entre estos, destaca una infusión poco conocida pero muy efectiva: el té de cebolla. Aunque no cura completamente enfermedades respiratorias como la gripe o la bronquitis, esta bebida puede convertirse en un gran aliado para reducir los síntomas y mejorar el bienestar general.

¿Qué beneficios tiene el té de cebolla?

El té de cebolla es valorado por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. La cebolla contiene un polifenol llamado quercetina, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antivirales. La quercetina ayuda a estimular el sistema inmunológico, lo que puede contribuir a un menor riesgo de infecciones. Además, este compuesto se asocia con un mejor rendimiento físico y mental, lo que lo convierte en un apoyo integral para la salud. No hay que olvidar que, según la Clínica Mayo, incorporar líquidos calientes es bueno para mejorar cuadros de gripe, resfrío y tos.

La cebolla es también una fuente rica en vitamina C, esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina C no solo ayuda a prevenir infecciones, sino que también participa en la regeneración de otros antioxidantes en el cuerpo, fortaleciendo aún más las defensas naturales. Estos nutrientes hacen del té de cebolla una opción excelente para quienes buscan fortalecer su salud de manera natural.

¿Cómo preparar té de cebolla?

Preparar té de cebolla es sencillo y rápido. Primero, se debe hervir un recipiente con agua. Mientras el agua alcanza el punto de ebullición, se pica finamente una cebolla. Una vez que el agua está hirviendo, se agrega la cebolla picada y se deja reposar durante unos minutos para permitir que sus propiedades se liberen en el líquido. Después, se puede añadir miel para endulzar la infusión, lo cual también aporta beneficios adicionales gracias a las propiedades antimicrobianas de la miel. Finalmente, se cuela la mezcla y se sirve caliente.

La cebolla ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades curativas. En la actualidad, su uso en forma de té ofrece una manera conveniente de aprovechar sus beneficios. Esta infusión no solo es útil durante la temporada de resfriados y gripes, sino que puede ser una adición regular a la dieta para mantener un sistema inmunológico fuerte durante todo el año.

