La Granja VIP: Sergio Mayer Mori se convierte en el noveno eliminado y deja ola de memes en redes

El pasado domingo 14 de diciembre se vivió una de las noches más decisivas dentro de La Granja VIP, hasta el momento, y es que a un paso de la gran final de esta primera temporada, alguien tuvo que despedirse del premio de 2 millones de pesos.

Desde el inicio de esta novena semana, que llegó a su fin anoche con la eliminación de uno de los granjeros, cada acción se ha vuelto crucial en el juego. Luego de la Asamblea de nominaciones, el duelo por la salvación y la Traición, los nominados de la semifinal eran Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y César Doroteo.

Tras el anuncio de que Eleazar Gómez regresaba a la casa y quedaba con su lugar garantizado en la décima semana, los nervios y la presión entre Teo y Sergio aumentaron; sin embargo, la noche finalizó con la eliminación del joven actor y cantante mexicano.

Sergio Mayer Mori fue el noveno eliminado de la temporada. Foto: Instagram @smayermor

Los mejores memes que dejó la noche de eliminación y la salida de Sergio Mayer Mori

En la clásica costumbre de las y los usuarios, la noche del domingo, en la semifinal de La Granja VIP, dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales los internautas expresaron sus reacciones, molestia o emoción a los sucesos ocurridos durante la transmisión del programa.

No pues #LaGranjaVIP no quiso ser un proyecto ganador, le tuvo miedo al éxito; no le llega ni a los talones a #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/zy0ghzFG8M — Julio Núñez (@julioamx) December 15, 2025

Los fans y seguidores de Teo celebraron que se convirtió en finalista.

TEO FINALISTA DE LA GRANJA VIP!!!! TEO SE QUEDÓ!!!! #LaGranjaVIP pic.twitter.com/oan0FrmJaD — kirby (@fellowbun) December 15, 2025

Muchos usuarios reclamaron que la salida de Sergio Mayer Mori fue fraude de la producción y expresaron que el actor se esforzó mucho más que el "team del cacaraqueo".

Memes de la eliminación en la semifinal de La Granja VIP. Foto: X

Otros internuatas comentaron que la salida de Sergio "fue culpa de su papá", y expresaron su tristeza, ya que consideraban que el actor sí generaba contenido y era una buena adición al reality.

Sergio Mayer Mori eliminado de La Granja VIP por las mamadas de su papá que quería demandar a medio TV azteca, es karma es ley de la gravedad, increíble que gente que no aportó nada (Teo y el patrón hayan llegado más lejos que el).#LaGranjaVIP pic.twitter.com/CUCfTZxjHE — Don Sincero (@Patan_Principe) December 15, 2025

Otros internautas se burlaron de la polémica que hizo Sergio Mayer mientras su hijo estuvo dentro del reality show.

Memes de la eliminación en la semifinal de La Granja VIP. Foto: X

A pesar de la molestia, hubo usuarios que expresaron que es mejor que Sergio haya salido de esta manera, pues recibirá mucha atención de los medios.

Memes de la eliminación en la semifinal de La Granja VIP. Foto: X

Por último, los internautas también celebraron que Eleazar Gómez se convirtió en uno de los finalistas de la temporada.

Memes de la eliminación en la semifinal de La Granja VIP. Foto: X

