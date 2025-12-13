A pocas semanas de llegar a la gran final de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca, cada día la tensión, incomodidad y competencia se vuelve más fuerte entre los participantes.

La novena noche de Traición cambió drásticamente el rumbo de las eliminaciones esta semana. Luego de su victoria en el duelo de nominados por la salvación, Kim Shantal salió de la placa y decidió aplicar su poder de rescate con Alberto del Río "El Patrón", asegurándole al exluchador una semana más dentro del reality.

Sin embargo, en la tradición del programa, quien tomó el lugar de El Patrón, por decisión de la influencer -y del equipo en general-, fue César Doroteo. Esto significa que la placa de nominados de esta novena semana quedó conformada por:

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

César Doroteo

Nominados en la semifinal de La Granja VIP. Foto: La Granja VIP

Los mejores memes que dejó la novena noche de Traición en La Granja VIP

A través de redes sociales decenas de fans y seguidores del reality show expresaron sus opiniones respecto a lo ocurrido en la noche de traición de la semifinal de La Granja VIP, dejando una ola de memes en plataformas como X, antes Twitter.

Varios usuarios festejaron la victoria de Kim Shantal en el duelo de nominados por la salvación, pues logró salir de la placa, con el poder de salvar a otro de los nominados y escoger a alguien que tomara su lugar.

Ganó la patrona de la granja !!!!! Kim Shantal !!! #LaGranjaVIP pic.twitter.com/qfOR60mAos — Fer ⸆⸉ (@FerBlackout1) December 12, 2025

Sin embargo, la salvación de El Patrón por parte de Kim provocó el enojo de muchos usuarios.

#LaGranjaVIP



Oigan @lagranjavipmx una pregunta.



¿Cuál fue el chiste de mandar directo a el patrón a nominación por castigo, si podían salvarlo o el salvarse ayer? El chiste era que fuera directo hasta el domingo.



Mejor no lo hubieran "castigado" entonces. pic.twitter.com/s1aHjLrAag — Mar 🎀 (@mar_crga) December 13, 2025

Dichos internautas reclamaron que hubo realmente un castigo para el exluchador y que sus acciones ameritaban consecuencias severas.

Memes de la novena noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Otros usuarios criticaron a la producción por las decisiones que han tomado recientemente.

Memes de la novena noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Muchos fans y seguidores de Teo aprovecharon la ocasión para pedir que se vote mucho por él.

Memes de la novena noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Por último, diversos internautas comentaron que Eleazar Gómez ha sido el mejor generador de contenido de todo el reality.

Memes de la novena noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

