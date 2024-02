A horas de su primer concierto en el Estadio Azteca, “La Bichota” sale a ver la “merch local”; "es lo más lindo"

Este jueves 8 de febrero se llevará a cabo uno de los tres shows que dará Karol G, gracias a su gira "Mañana será bonito" en el Estadio Azteca.

A pocas horas de que inicie su primer concierto, “La Bichota” compartió a través de su cuenta de Instagram varias historias, donde se observa cómo se prepara para presentarse ante más de 100 mil personas que harán vibrar el coloso de Santa Úrsula.

Asimismo, la intérprete de “Besties” también mostró la “merch oficial” que habrá en varios puestos que se encuentran ya instalados en las inmediaciones del Azteca, donde sus fanáticos podrán comprar desde tazas, llaveros, sudaderas, playeras y todo lo que se puedan imaginar, para recordar este día.

Karol G en el Estadio Azteca. Foto: Captura de pantalla

Mercancía Karol G. Foto: Captura de pantalla

Mercancía Karol G. Foto: Captura de pantalla

Mercancía Karol G. Foto: Captura de pantalla

Cabe destacar que es común ver a este tipo de vendedores no oficiales instalados a las afueras de los estadios donde se llevan a cabo los conciertos de los famosos, donde venden gorros, playeras, sudaderas, tazas,y algunos hasta se ponen creativos, pues llegan a vender imágenes católicas con la cara de los famosos, como” Santa Taylor”, y "Santa Karol G", donde se puede leer fragmentos cortos de sus canciones o algunas frases como si fueran oraciones.

¿Qué sí y que no podrás ingresar al concierto de "La Bichota"?

Si eres uno de los fans que asistirán al primer concierto que dará Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, en tierras mexicanas, y no sabes qué sí y que no podrás ingresar al evento, no te preocupes, a continuación te dejamos un listado:

Cigarros electrónicos y tradicionales.

Vapeadores, pipas y cualquier tipo de articulo que pueda emitir humo.

Pintura en aerosol.

Letreros y pancartas de gran tamaño que obstruyan la vista de los demás asistentes.

Recipientes de vidrio.

Latas.

Cámaras fotográficas y de video semi y profesionales.

Carteras y bolsas de mano que excedan la medida de 11.5 x 16.5 centímetros.

Encendedores, cerillos, y cualquier artículo que pueda provocar fuego.

Cinturones.

Bebidas alcohólicas.

Armas de fuego.

Bolsas permitidas:

Bolsas de plástico transparente, vinil o pvc y que no supere los 30.5 cm x 15.25 cm x 30.5 cm.

Bolsas de plástico transparente para congelador, bolsa ziploc o similiar.

Bolsos de mano pequeños (11.5 cm x 16.5 cm) con o sin asa.





