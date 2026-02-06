Jóvenes se tatúan diseño hecho por Claudia Sheinbaum y video se vuelve viral; así reaccionó la Presidenta

Un gesto espontáneo terminó convertido en tinta… y también en tendencia en redes sociales. Dos jóvenes se volvieron virales luego de mostrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum los tatuajes que se hicieron a partir de un dibujo que la propia mandataria les trazó tiempo atrás en los brazos.

Jóvenes se tatúan diseño hecho por Claudia Sheinbaum y video se vuelve viral. Foto: Cuartoscuro

El momento fue compartido en TikTok por la usuaria Astrid C. González, quien suele interactuar con la presidenta de México. En el video se observa a Sheinbaum a bordo de un automóvil, cuando la joven le pregunta si recuerda aquella ocasión en la que ella y su amiga le pidieron que les dibujara unos corazones, a lo que la mandataria responde sin dudar que sí.

Acto seguido, Astrid le cuenta que decidieron tatuarse el diseño para siempre y que, incluso, su amiga llevó el corazón que le dibujó hasta el pecho. La reacción de Claudia Sheinbaum es inmediata y genuina, pues responde visiblemente sorprendida: “¡No, qué bárbaras!”.

En la grabación también se aprecia una fotografía de los tatuajes, los cuales consisten en dos corazones pequeños y sencillos, acompañados por las leyendas “amor” y “con amor”.

Lee también: Pocoyo alista el escenario del Super Bowl LX para Bad Bunny con baile viral; contagia emoción en redes

Usuarios reaccionan a video de jóvenes que se tatúan diseño hecho por Claudia Sheinbaum

Como era de esperarse, el video se volvió viral en la cuenta china, donde acumuló más de un millón de reproducciones y alrededor de 600 comentarios, donde usuarios no tardaron en expresar su admiración hacia la mandataria con mensajes como:

También te interesará:

La vez que un youtuber ingresó a la isla privada de Jeffrey Epstein; video muestra enigmático sitio

Frente Frío 33 activa alertas por hielo negro; ¿qué es y por qué es tan riesgoso?

¿Cuánto jabón se debe usar realmente para lavar?; el error que podría estar dañando tu lavadora y prenda

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv