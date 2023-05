Joven se convierte en la "burla" de internet por mostrar fallido experimento con Coca Cola

Coca Cola es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Su fórmula única la convierte en la favorita de muchos consumidores y principales marcas de comida hacen alianzas con la firma para venderla exclusivamente en sus tiendas, con toda su línea de productos.

Esta bebida gaseosa ha tenido cuestionamientos sobre su contenido dado el alto porcentaje de azúcar, además que los productos que contienen gas, no son recomendables en muchos planes alimenticios. Sin embargo, los fanáticos de esta bebida, la siguen eligiendo, en mayor o menor medida para su consumo.

A mi novio se le ocurrió testear si esto funcionaba para que no se le vaya el gas. No lo intenten en sus casas, no sirve pic.twitter.com/vI2iCZMG2T — jessi ⭐⭐⭐ (@chaquetumate) May 11, 2023

Y es a raíz de los usos que tiene que muchas personas suelen innovar con el uso que eligen darle en sus casas. Muchos se preguntan qué pasa si se adapta la botella a un sifón de refresco con la intención de que la válvula direccione la Coca Coca a un vaso y eso mostró una persona en las redes sociales.

Al parecer el experimento no es nuevo, pero hay que tener algunas consideraciones antes para que no falle. “A mi novio se le ocurrió testear si esto funcionaba para que no se le vaya el gas. No lo intenten en sus casas, no sirve”, escribió la joven junto a una imagen con el sifón adaptado en una botella de Coca Cola.

A mi me funcionó, pero tenía que batirla un poco antes de servir https://t.co/3QxZrv7Yd1 — Matías Calvo 🇦🇷🌟🌟🌟 (@mdqmatias) May 11, 2023

No se sabe en qué terminó el experimento, pero todo indica que cuando presionó la válvula, el gas hizo lo suyo y todo terminó con la Coca Cola esparcida sobre la mesa.

Entre los comentarios hubo quien refutó estas afirmaciones. “Le puse un tapón de soda a la botella de coca, así nunca se le va el gas entre que la abro y cierro cada vez que me sirvo. 10/10”, escribió otro usuario. Y aportó la clave para el éxito de este experimento: “A mi me funcionó, pero tenía que batirla un poco antes de servir”, comentó. Otros usuarios indicaron que no les había funcionado, y otros que iban a probar de qué se trataba y que luego comentarían los resultados.

