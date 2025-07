Joven confronta a extranjero por orinar en el Bosque de Chapultepec; video se vuelve viral

Un nuevo caso protagonizado por un extranjero ha causado revuelo en redes sociales. En esta ocasión, el incidente tuvo lugar en el Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más concurridos de la Ciudad de México, donde un hombre fue señalado por orinar en plena vía pública.

La situación quedó registrada en video y ha sido difundida a través de TikTok, generando varias reacciones entre usuarios.

Joven encara a extranjero por orinar en plena vía pública en el Bosque de Chapultepec

El hecho fue expuesto por la usuaria identificada como @holasoyreich, quien compartió el momento en el que confronta al sujeto por su comportamiento dentro del parque urbano.

El sujeto, al ser interrogado, explicó que no contaba con dinero en efectivo para cubrir el costo del uso de un sanitario, aunque aseguró tener tarjetas de crédito.

“No tengo dinero para un baño público. Tengo tarjetas de crédito”, respondió el hombre mientras era grabado.

Sin embargo, la respuesta no convenció a la joven, quien acompañó el material audiovisual con el siguiente texto:

"TikTok haz lo tuyo:Pov: este gringo, que primero dijo que no sabía español y después que era piloto, se estaba ORINANDO en pleno bosque de Chapultepec. No van a venir a nuestro país a hacer lo que les da la gana y creer que por ser extranjeros las leyes no se aplican en ellos. Afortunadamente vimos un policía y dimos aviso de inmediato para que le pusieran la sanción pertinente."

Asimismo, en un segundo clip publicado por la misma usuaria, el extranjero se justificó ante un elemento de seguridad, quien acudió al lugar. Según él, en otros países a los que ha viajado es común orinar en la vía pública, por lo que consideró injusto el señalamiento.

“He viajado en cada parte del mundo, y en todos lados puedes orinar en la calle. En Francia, Nueva York, Dubái. ¿Cuál es el problema?”, comentó.

Usuarios reaccionan a video de hombre que orinó en el Bosque de Chapultepec

Como era de esperarse, la publicación, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios, generó opiniones divididas. Algunos usuarios aplaudieron la acción de la joven por alertar sobre una falta administrativa cometida en un espacio público; mientras que otros señalaron que su manera de dirigirse al visitante fue inapropiada y podría contribuir a actitudes de rechazo hacia personas extranjeras.

Entre los comentarios destacados se leyeron opiniones como:

"Gente cuidado con lo que están haciendo molestar a los extranjeros que viven acá va hacer que se desplome el turismo en todo el país y SOMOS UN PAÍS QUE DEPENDE MUCHO DEL TURISMO no caigamos en xenofobia ni ataques sin razón"

"Ese vato finge que habla inglés y de ahí no me van a sacar"

"A ver, si está mal, pero en mi opinión están exagerando, yo y muchos conocidos hemos llegado a hacer pipí en un arbolito por falta de baño"

