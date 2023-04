En las redes sociales podemos encontrar videos de todo tipo: cómicos, challenges de baile, retos virales, etc. Sin embargo un joven se volvió viral en TikTok gracias a su mascota.

Se trata de un joven que tiene un ave, la cual lo divierte todos los días con sus ocurrencias. El usuario en cuestión es @jhono.official, quien todos los días comparte videos de él y su loro.

Leer más: TikTok: Con pinturas clásicas, recrean rivalidad de Medio Metro y Sonido Pirata con ayuda de IA

Pero el video de TikTok que más llamó la atención de este usuario fue una donde Jhono asegura: “Para poner en contexto, yo a esta hora trabajo desde casa”. Dicho video ya cuenta con más de 755 mil me gusta, 3129 comentarios y más de 13 mil usuarios se han guardado el video en favoritos.

Leer más: TikTok´s, torneo y películas en el último día del Gran Campeonato de Ajedrez en América Latina

Bruno, su loro, no sabía que ese día su amo tenía el día libre, por lo que tomó una decisión: abrió la puerta de la pieza, se subió a la cama e hizo de alarma despertador. La mascota empezó a hablar y a preguntarle por qué no estaba trabajando.

“Hoy y mañana no trabajo”, respondió el dueño. “¿Por qué no?”, preguntó el pájaro, a lo que Jhon dijo: “Ya te dije por qué”. La mascota solo se rió y después le dijo que vaya a trabajar igual.

El video de Jhono y Bruno se viralizó rápidamente en TikTok, e incluso millones de usuarios le dieron me gusta y le dejaron algún que otro comentario. Dicho video ya cuanta con más de 2 millones de reproducciones, y Jhono comparte material de él y Bruno casi a diario en la red social.

“Te manda a trabajar, me muero”, escribió una usuaria. “¿Qué hará cuando vos no estás?”, agregó otra chica. “Esa comida para loros no se va a pagar sola”, respondió otro chico.

Sin embargo, esto no es todo, ya que Bruno también demuestra sus dotes para hablar en español. Su dueño lo ha grabado varias veces intentando aprender el idioma y debemos decir que le va muy bien.