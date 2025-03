John Ackerman revive crítica de Javier Alatorre a López-Gatell durante la pandemia; Salinas Pliego lanza dura respuesta

El pasado 24 de marzo, John Ackerman compartió un video en el que aparece junto con el periodista Braulio Luna en el programa "Diálogos por la Democracia" de TV UNAM.

En la grabación, Luna sugería la necesidad de regulación de los medios privados y consejos ciudadanos que fiscalicen el contenido informativo; como ejemplo, mencionó la ocasión en que Javier Alatorre afirmó en 2020 que el público no debía hacerle caso a López-Gatell.

Ackerman acompañó el video con un mensaje en el que cuestionó el comportamiento del conductor de TV Azteca: "¿Recuerdan cuando Javier Alatorre dijo 'no le hagan caso a López-Gatell'? No tuvo que rendir cuentas ante nadie."

La dura respuesta de Salinas Pliego

El comentario no pasó desapercibido para el dueño de Grupo Salinas, quien respondió de manera contundente. Salinas Pliego acusó a Ackerman de omitir las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, cuando alentó a la población a salir y abrazarse, además de minimizar los riesgos del virus.

"¿A poco se le olvidó a@brauliolunan que Andrés le dijo 'al pueblo' que salieran y se abrazaran, grabó videos diciendo que fueran a comer a los restaurantes, les dijo quédense en casa no hay necesidad de ir a los hospitales, declaró que con un detente y una estampita de la virgen no se contagiaran, dijo que con no ser corruptos era suficiente para detener el COVID?".

Asimismo, aseveró: "El mismo doctor muerte (Gatell) dijo que si tenías fuerza moral como el presidente no te contagiabas, y que yo recuerde declararon todo esto haciendo uso de medios públicos y privados. Así que si quieren juzgar a Alatorre, no se olviden de empezar por los suyos, esos tampoco le han rendido cuentas a nadie.".

Su publicación rápidamente se viralizó, acumulando más de 264 mil visualizaciones y generando cientos de reacciones. Muchos internautas respaldaron su postura, argumentando que el gobierno también incurrió en errores graves al manejar la crisis sanitaria.

¿A poco se le olvidó a @brauliolunan que Andrés le dijo "al pueblo" que salieran y se abrazaran, grabó videos diciendo que fueran a comer a los restaurantes, les dijo quédense en casa no hay necesidad de ir a los hospitales, declaró que con un detente y una estampita de la virgen… https://t.co/Nq0AeERbEE — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 25, 2025

¿Qué dijo Javier Alatorre sobre López-Gatell?

Durante la pandemia, Javier Alatorre desató críticas cuando, en su noticiario "Hechos", de TV Azteca, declaró que las cifras presentadas por López-Gatell eran irrelevantes y que la población no debía seguir sus recomendaciones. El comentario generó un fuerte debate sobre la responsabilidad de los medios en la información sobre salud pública.

El gobierno de López Obrador respondió de inmediato, asegurando que Alatorre "se había equivocado", pero que no debía ser "linchado políticamente". No obstante, el incidente marcó un precedente en la relación entre los medios y el gobierno.

