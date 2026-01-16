El pasado 15 de enero, el presidente Donald Trump afirmó que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado le entregó como “regalo” su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro privado celebrado en la Casa Blanca.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense expresó que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

Jimmy Kimmel trolea a Trump tras recibir Nobel de María Corina Machado

Por lo anterior, el comediante Jimmy Kimmel no dejó pasar la oportunidad para burlarse de Donald Trump.

Durante su monólogo en “Jimmy Kimmel Live!”, el presentador se mofó de Trump por presumir el galardón y, con ironía, le ofreció uno de sus propios premios a cambio de que ordenara retirar a la agencia de inmigración ICE de Minneapolis, en medio de fuertes críticas al despliegue federal en esa región.

“A Trump le encantan los premios […] Darle un premio parece ser la única manera de lograr que haga algo. Y dicho esto, señor presidente, tengo una oferta que creo que le resultará difícil rechazar. Si usted, y solo si, acepta retirar al ICE de Minneapolis y devolverlo a las fronteras, donde debe estar, estoy dispuesto a ofrecerle uno de los siguientes trofeos con los que he sido galardonado a lo largo de los años”.

Ante ello, Kimmel exhibió numerosos premios, incluyendo un Emmy, un Clio, un Webby y un Premio del Sindicato de Escritores. "Lo mejor de todo, estoy dispuesto a entregar mi Premio Soul Train 2015 a la Persona Blanca del Año", añadió.

Finalmente, sentenció: “Entregaré personalmente cualquiera o incluso todos estos documentos al Despacho Oval a cambio de dejar en paz a la gente de Minneapolis”.

