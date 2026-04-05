El entorno de la movilidad urbana se convirtió nuevamente en escenario de un acto violento cuando el influencer conocido como Xuxo Dom resultó agredido por un conductor particular.

El incidente, ocurrido durante un aparente conflicto de tránsito, fue registrado por la propia víctima, quien se encontraba documentando la confrontación con su dispositivo móvil en el momento exacto de la agresión.

De acuerdo con el material audiovisual que circula en plataformas digitales, la interacción escaló rápidamente de las palabras a la agresión física mediante el uso de gas pimienta.

Foto: Captura de pantalla en Instagram y X

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Dinámica de la agresión y evidencia digital

En las imágenes difundidas, se observa al creador de contenido mientras cuestiona la actitud del automovilista desde una distancia corta (momento en el que el conductor saca un atomizador y proyecta el químico directamente hacia el rostro de Xuxo Dom). "¡Ay, me está ardiendo!", se escucha decir al influencer en el video, frase que refleja el efecto inmediato de la sustancia en las mucosas y que ha generado miles de comentarios de indignación entre los usuarios.

La trascendencia de este caso ha reavivado la discusión sobre el control de la ira en los conductores contemporáneos. De acuerdo con la narrativa del video, el conflicto se habría originado tras un desacuerdo menor en la circulación, pero la respuesta del agresor ha sido calificada en redes como desproporcionada.

De igual forma, el influencer también compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram el acontecimiento. A través de un par de historias, Xuxo Dom habló sobre la situación y compartió las placas del automóvil implicado para facilitar la identificación del agresor. En sus publicaciones, el creador de contenido expresó su desconcierto ante la reacción violenta, señalando que, a pesar de intentar mantener una actitud pacífica e incluso bendecir al conductor, este procedió a atacarlo directamente con el agente lacrimógeno.

🚨 Xuxo Doom :

Lo atacaron con gas pimienta por un conflicto vial.

😔

Está grave y pidiendo donaciones.

🙏🏻

¿Héroe o villano el del gas?

😬#CDMX #JesúsDeNazareth pic.twitter.com/HUjRJfFM1m — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) April 5, 2026

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