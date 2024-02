Influencer Frank Cuesta sobrevive al ataque de un ciervo en vivo; ¿quién es?

Frank Cuesta entregó a YouTube uno de los episodios más alarmantes que se hayan visto en la plataforma. El herpetólogo captó en vivo la brutalidad con la que un ciervo lo embistió, dejándole múltiples heridas.

El pasado 29 de enero, Frank Cuesta relató a sus fans el momento de pánico que vivió cuando el animal se abalanzó sobre su cuerpo, como parte de una reacción natural a sus instintos.

Como resultado del percance, el también conductor mostró raspones y llagas en el área de los brazos, torso y espalda. Y se dijo sumamente adolorido por la fuerza con la que el ciervo le encajó los cuernos.

“He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas, algunas más profundas que otras, pero bueno, son cosas de vivir aquí, he calculado mal”, explicó.

Le reacción al video del ataque de un ciervo a Frank Cuesta

En la transmisión, los seguidores de Frank Cuesta se dijeron sorprendidos por el episodio que colocó al youtuber al borde de la muerte:

"Para sus más de 50 años Frank está más fuerte y resistente que muchos de nosotros menores de 25. Un grande", "Viendo las heridas uno se da cuenta de lo 'afortunado' que es Frank de seguir con vida y no tener heridas aún peores", "Cuídate mucho Frank, necesitas más gente que te ayude con los animales, tienes mucho trabajo".

¿Quién es Frank Cuesta, influencer atacado por un ciervo?

Frank Cuesta es un animalista que goza de convivir con la fauna silvestre. Su nombre real es Francisco Javier Cuesta Ramos y a sus 52 años es considerado uno de los mejores creadores de contenido sobre aventura extrema.

Antes de incursionar en el mundo digital, Frank Cuesta forjó una trayectoria como conductor de televisión en España. Lideró la presentación de los programas “La Selva en Casa”, “Natural Frank” y “Wild Frank”.

Decidió trasladar su afición por la naturaleza a YouTube. En esta plataforma comparte su vida desde Tailandia, lugar donde reside, y aquí mismo se pudo hacer de un santuario de animales que viven en semilibertad, incluyendo al ciervo que lo atacó.

De hecho, luego del ataque comentó “Son cosas de estar con fauna salvaje, estoy bien, estoy un poco aturdido por la pelea, pero esta vez hemos salido bien”.





También te interesará:

El hábito que te llevará al éxito si lo practicas todas las noches, según Bill Gates

Estos son los 5 beneficios de la sábila que no conocías

TikTok: ¿Gentrificación? Critican a extranjeras por "presumir" su estilo de vida en CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh