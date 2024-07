Huracán Beryl: ¿Quién es Chaac, dios maya y estatua que fue reemplazada por Poseidón en Yucatán?

Con el inicio de la temporada de lluvias, Yucatán ha sido uno de los estados más afectados, registrando inundaciones y cortes de energía eléctrica tras la tormenta tropical cuatro.

En este contexto, ha surgido una teoría en redes sociales que sostiene que Chaac, el dios de la lluvia en la cultura maya, se ha enfurecido por la instalación de una estatua de Poseidón, el dios griego de los mares, en el puerto de Progreso.

La estatua de Poseidón fue instalada el pasado 29 de mayo y solo días después, las lluvias intensas, el paso del huracán Alberto y ahora la amenaza del huracán Beryl han generado un clima de incertidumbre y temor entre los habitantes.

Estatua de Poseidón instalada en el puerto de Progreso desató una polémica por supuestamente enojó al Dios maya Chac. Foto: especial

¿Quién es el dios maya Chaac?

De acuerdo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Chaac es una de las deidades más importantes de la cultura maya, asociado con la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua. Frecuentemente invocado para obtener buenas cosechas, su veneración se refleja en numerosos mascarones dedicados a él en diversas zonas arqueológicas de la península de Yucatán, incluyendo Uxmal, Sayil, Chichén Itzá, Kabah y Labná. Chaac se representa con una nariz en forma de trompa y dos colmillos encorvados, adornado con una faja anudada en la cabeza.

Mitológicamente, Chaac se creía que moraba en cuevas o cenotes, considerados entradas al inframundo, donde utilizaba un hacha para golpear las nubes y causar truenos y lluvia. Relatos también indican que Chaac era hermano del Sol y, tras cometer adulterio con la esposa de éste, sus lágrimas de arrepentimiento se convertían en lluvia.

La controversia sobre la estatua de Poseidón no solo se ha limitado a teorías. En redes sociales, los usuarios han expresado su descontento. La tiktoker Vicky Wolff viralizó un video en el que comentaba esta teoría, destacando que muchos ya habían relacionado las inundaciones y tormentas con la estatua desde su instalación.

“Oigan, todo eso que dije de que Yucatán se está inundando porque pusieron a Poseidón en vez de Chaac en el Puerto Progreso, me están diciendo de que ‘¿cómo se te ocurrió eso?’ A mí no se me ocurrió nada, es un pensamiento que todo mundo tuvo desde el instante en que pusieron la estatua, incluso antes de que se inundara Yucatán”, señala Wolff.

Las teorías en redes sociales sostienen que las inundaciones que comenzaron a mediados de junio y la llegada de fenómenos atmosféricos como el huracán Beryl, previsto para impactar la península el 4 de julio, están ligadas a la instalación de la estatua dedicada a un dios ajeno a la región.

Esta situación ha generado un debate sobre la importancia de respetar las tradiciones y deidades locales, especialmente en una región tan rica en historia y cultura como Yucatán. Mientras tanto, las autoridades locales y los residentes se preparan para enfrentar los desafíos climáticos que se avecinan.

