Camila West, hija de la fundadora de Distroller, Amparín Serrano, compartió en redes sociales que será mamá por segunda vez por vientre subrogado.

Por medio de Instagram, la joven difundió una imagen donde se observa a ella tocando la panza de una mujer embarazada.

“Sin palabras pronunciadas, sobran palabras. Bebé P”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram

Usuarios generan debate por foto de Camila West en Instagram

Ante la noticia de Camila, internautas abrieron un debate al respecto, considerando que ese tipo de embarazo “es para mujeres muy valientes”:

“Pienso que un embarazo subrogado es para mujeres muy valientes, no alcanzo a imaginar lo que puede pensar y sentir la mujer que presta su vientre”, “Consientan mucho a la muchacha gestante y tratenla como la REINA que es, la mejor comida, doctores, spa, atención, apoyo, todooo para que el bebito nazca al 100”, “Pues que bien. A lo mejor no sale de su vientre pero será amado ese pequeño y más deseado qué muchas que están embarazadas y no deberían estarlo”, son algunas reacciones sobre el embarazo.

Mientras que para otro sector de internautas no lograron comprender la imagen:

“No entiendo, ¿es tu bebé?”, “No entiendo, alguien me puede explicar, gracias”.

¿Qué es un embarazo por vientre subrogado?

El embarazo por vientre subrogado significa que una mujer lleva en su vientre un bebé, en lugar de otra persona que no puede tener hijos, hasta dar a luz.

En un embarazo subrogado, se forma un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante.

El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que nace el bebé.

Es posible que el embarazo subrogado sea una opción para hombres y mujeres que desean tener hijos pero que recibieron determinados tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, que a veces causan esterilidad.







