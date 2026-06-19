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La espera casi termina para las y los fans de Grand Theft Auto, pues la empresa desarrolladora del videojuego, RockStar Games, anunció la fecha de inicio de preventa y reveló la portada oficial de la sexta entrega de la franquicia.
Esta información llega a causar furor entre los fanáticos y seguidores del universo de GTA, quienes llevan esperando el nuevo lanzamiento desde que se estrenó la versión anterior del videojuego en 2013.
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¿Cuándo comienza la preventa de GTA XI?
A través de redes sociales Rockstar Games dio a conocer que a partir del 25 de junio Grand Theft Auto XI estará disponible para pre ordenar en tiendas digitales y comercios seleccionados.
El lanzamiento oficial del videojuego mantiene su fecha, programado para el 19 de noviembre de este año, exclusivamente en versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S (por ahora).
En el mismo anuncio se reveló la portada oficial de la nueva entrega, la cual mantiene su clásico formato de viñetas con personajes, carros y paisajes urbanos que dan un vistazo al espectador sobre las aventuras que pueden esperar en esta edición.
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Aunque el tráiler final sigue siendo esperado por los fanáticos del universo, esta información ha emocionado al público.
Por ahora la gran incógnita para los seguidores de la franquicia continúa siendo el precio que tendrá el nuevo videojuego. Mientras no se tiene conocimiento confirmado, algunos analistas estiman que podría superar los 100 dólares (hablando de la edición estándar), lo que equivale a alrededor de 1,700 pesos mexicanos.
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