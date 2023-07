¡Golpe al Team Infierno! Con memes despiden a Apio Quijano de "La Casa de los Famosos"

Este domingo se llevó a cabo la ronda de eliminación de "La Casa de los Famosos", en la que Apio Quijano se convirtió en el séptimo concursante en salir del reality show. Sergio Mayer y Nicola Porcella lograron sobrevivir, pero los memes no faltaron.

Y es que fans del programa acusaron a Quijano de ser el “traidor” del denominado Team Infierno, señalamientos que lo llevaron a su expulsión. Sin embargo, las especulaciones parecen haber cambiado con la salida del cantante.

Apio Quijano, séptimo expulsado de "La Casa de los Famosos". Foto: Instagram

Fans de "La Casa de los Famosos" se despiden de Apio Quijano

Pese a su polémico paso, Apio Quijano fue uno de los concursantes más fuertes ya que muy pocas veces resultó nominado. Junto con Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Porcella y Mayer consiguió simpatizar con la audiencia.

La expulsión de Quijano representa un golpe fuerte para el equipo, pues del Team Cielo sólo sobreviven Jorge Losa y La Barby Juárez, lo cual implica que poco a poco pierdan más elementos y se debilite su poder dentro del show.

En redes sociales, decenas de fans manifestaron su inconformidad con la salida del también actor y aprovecharon para dedicarle unas palabras de apoyo:

Gracias por todo @apioquijano lo hiciste increíble, ame la forma en la que jugaste, lograste conectar con la gente, siéntete orgulloso de eso.❤️ #LaCasaDeLosFamosoMx #TeamInfierno pic.twitter.com/mfgTmpRPRJ — A (@jalee16_) July 24, 2023

*

Apio Quijano no cae ante las provocaciones de la producción y sigue al pie del cañón con el team infierno🤘🏼❤️ @apioquijano Muchas gracias por todo lo bonito que nos enseñaste! Buena suerte✨ #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5vPlQYcaTO — 𝑀𝒾𝓇𝒾𝒶𝓂 (@miribb_) July 24, 2023

Expulsión de Apio Quijano desata ola de memes

Apio Quijano se dijo agradecido de haber participado en el reality y aseguró a sus excompañeros que abandonaría la casa sin rencor, ardor, ni amenazas.

"Los amo, no importa lo que haya dicho o no dicho de mí, estoy agradecido y me siento honrado de ser parte del Team Infierno hoy y siempre. Cada uno de ustedes se quedan una parte de mí, lo que yo les puedo dar es mi corazón", indicó.

Como era de esperarse, los memes también se hicieron presentes para amenizar el golpe al Team Infierno:

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter





