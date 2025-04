Frente al mar, colectivo Cine Mixteca busca preservar la cultura; proyecta "Memorias de un Caracol" en Oaxaca

Cine Mixteca realizó una proyección gratuita de la película "Memorias de un Caracol" en la Playa Bacocho, Puerto Escondido, Oaxaca.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Nohelí Morales, ejecutiva de cuenta en una agencia de publicidad en área farmacéutica y cofundadora de Cine Mixteca, explicó que participa en el proyecto durante sus tiempos libres desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

"Desde 2021 trabajo con varios proyectos que se dedican a la exhibición en Oaxaca. Hicimos la primera edición de la muestra de Cine Mixteca en el 2022 con cinco funciones que recibieron 200 asistentes", recordó.

Lee también Director de "Memorias de un caracol" reconoce el papel de Guillermo del Toro en la historia de la animación

La frase "que la cultura siempre esté en la agenda" de "Banda", película de Carlos Armella es una de las motivaciones del colectivo ya que se enfocan en atender a las personas de la comunidad y atender sus necesidades e intereses culturales. Además, el colectivo Cine Mixteca cuenta con el apoyo del Programa de Fomento al Cine (FOCINE) del IMCINE.

"No somos un equipo que sólo llega y pone un vídeo. Nos involucramos con la gente, no únicamente en cine, hemos tejido una red muy interesante en donde personas que, quizá, no están directamente involucradas en el cine se han interesado por el", aseguró Nohelí.

A futuro, la cofundadora del colectivo afirmó que desean continuar con las actividades gratuitas, las cuales iniciaron hace tres años, para que la difusión d la cultura llegué a todos los lugares posibles.

Lee también Emilio Treviño revela las Memorias de un caracol

"Hace tiempo asistía una señora a las proyecciones en compañía de su nieto y ella me dijo que le gustaban mucho ese tipo de películas. Contó que le gustaba tomar tiempo para venir y compartir con su nieto. Ese momento nos motivo a continuar con el proyecto", ejemplificó Morales.

Cine Mixteca tiene como misión preservar la conexión entre la persona espectadora y la película, por lo que al realizar éstas proyecciones buscan llegar a más personas y preservar el valor de la cinematografía.

"Me parece genial lo que te hacen sentir las películas con otro tipo de lenguajes, en esta última edición tuvimos muchos actividades con niños y niñas y creo que estamos en un rango donde cada vez están acercando las audiencias más jóvenes a nosotros", enfatizó Noelí Morales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc