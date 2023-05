Florencia Alducin denuncia abuso policial: “no me voy a callar, fui golpeada bruscamente”

Florencia Alducin denunció en redes sociales que fue atacada por policías municipales de Querétaro el pasado 10 de mayo. La conductora de Televisa reveló que el conflicto comenzó por un choque automovilístico.

Por medio de una transmisión en Instagram, la influencer ofreció los detalles del altercado. Tal como lo indicó, la mujer con la que chocó se dio a la fuga, luego llegó su aseguradora, al cabo de unos minutos se retiró y fue perseguida por 8 patrullas.

Florencia explicó que los elementos de seguridad se subieron a su auto y la sacaron del cabello. Además, le hicieron heridas con navajas, la golpearon y tocaron sin su consentimiento.

Florencia Alducin expuso su denuncia ante sus fans. Foto: Instagram

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades a la denuncia de Florencia Alducin?

La actriz y presentadora compartió su testimonio con un video en el que dejó ver las agresiones físicas que sufrió en varias partes del cuerpo, como las piernas, brazos y rostro.

“Hago responsable al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General porque nunca me dejaron tomar una declaración. Durante el trayecto me fueron pegando y yo me defendía porque no me dejaban hacer nada”, recordó en el video en vivo.

La conductora fue llevada a los separos y no se le concedió el derecho a una llamada telefónica. “Dormí 24 horas, no comí nada y tengo miedo, temo por mi vida”, señaló.

Alducin explicó que decidió hacer pública la denuncia para alertar a las mujeres que sufren de violencia y acoso policial. “Yo no me voy a callar, fui golpeada bruscamente (...) Fui maltratada hasta que me cansé y hasta que estuve inconsciente”, relató.

La influencer mencionó que no fue agredida por un solo policía, sino por varios incluyendo a mujeres. Y enfatizó que con el peritaje se le encontraron 43 heridas en total.

Asimismo, Alducin indicó a sus fans que salió de los separos el 11 de mayo tras pagar una fianza. Y de acuerdo con las autoridades, la joven podría presentarse el 11 de mayo a recoger su documentación, pero nuevamente le impidieron el paso:

Florencia Alducin compartió las lesiones que sufrió. Foto: Instagram

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Querétaro informó que 3 policías municipales involucrados en la agresión contra Florencia Alducin fueron suspendidos del cargo:

Foto: Twitter Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Querétaro

Sin embargo, la conductora de Televisa expresó su desacuerdo con la resolución: “¡Esto es una ofensa! Después de torturarme, abusar sexualmente de mí y golpearme brutalmente, ¿sólo los suspenden?’”, escribió en sus redes sociales.

“Exijo la destitución y encarcelamiento de todos los que me agredieron y torturaron. No me voy a callar y no voy a dejar que minimicen mi caso”, sentenció.

