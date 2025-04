Festival Ceremonia; tunden a tiktoker por hacer trend afuera de Parque Bicentenario

Ante la conmoción que se vivió por la tragedia ocurrida en el Festival Axe Ceremonia, donde el pasado 5 de abril dos fotoperiodistas perdieron la vida, debido a la caída de una estructura metálica en las inmediaciones del Parque Bicentenario; el evento fue cancelado al día siguiente, dejando pendientes las presentaciones de artistas internacionales.

La irreparable pérdida de Berenice Giles y Miguel Hernández, dejó una ola de indignación por la manera en que la organización del festival decidió continuar el evento con normalidad, a pesar del deceso de dos personas.

Sin embargo, este caso además de evidenciar las precarización del trabajo periodístico durante coberturas en la industria del entretenimiento, también expuso la falta de empatía que hubo entre algunos los asistentes, quienes crearon un “trend” compartiendo diversos clips con sus reacciones de “decepción” por no ver a sus artistas favoritos debido a la cancelación del festival.

En el primer día del Axe Ceremonia 2025, una estructura colapsó cerca de la zona de baños. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL.

Tunden a tiktoker por hacer trend afuera de Parque Bicentenario

Entre la ola de videos que se generaron en plataformas como TikTok, sobre lo ocurrido con los fotoperiodias, exigiendo justicia y transparencia en las investigaciones realizadas en la alcaldía Miguel Hidalgo; causó gran revuelo la reacción de muchos jóvenes inconformes con la cancelación del segundo día del Festival Axe Ceremonia.

The Marías, Nathy Peluso, Massive Attack, NSQK y el rapero estadounidense Tyler, the Creator, fueron algunos de los cantantes que encabezaban el cartel del día 6 de abril y que no se llevaron a cabo.

Aunado a ello, en redes sociales continúan circulando clips de las reacciones de los fans que se quedaron con ganas de ver a los artistas, lo que provocó cientos de críticas. Entre estos, destacó un video realizado por el tiktoker @arturogama_, quien se transportó a las afueras del Parque Bicentenario y con los sellos de suspensión como fondo, aparece disfrazado de Tyler, the Creator.

Cabe destacar que momentos después, en ese mismo lugar, decenas de periodistas y fotógrafos se manifestaron en la puerta del parque para hacer un memorial en honor a sus colegas fallecidos con flores y velas para exigir justicia.

A pesar de lo delicado del tema, este material no fue el único, pues aún circulan varios tiktoks de fanáticos del rapero con objetos, discos y outfits inspirados en su estética; “Me cancelaron el Axe Ceremonia”, “Y ahora, ¿qué hago?”, “No voy a ver a Tyler”, se lee en las descripciones de los clips.

Las críticas de los internautas hacia este tipo de contenido abrió un gran debate. Fotos: Redes Sociales

Las comentarios de los internautas hacia este tipo de contenido abrió un gran debate, el cual se centró en la falta de empatía que expresaron muchos de los jóvenes.

qué tienen en la cabeza las personas que crean contenido y buscan likes en medio de la tragedia disfrazándose de tyler the creator, yendo al parque bicentenario cerrado y tratando de hacer “humor” con festival cancelado por ser responsable de la muerte de dos personas??? pic.twitter.com/LUMw0RzQTK — carlos buburrón (@CBuburron) April 7, 2025

“Hay que tener empatía aunque fuera difícil gestionar la desilusión como fan porque nosotros podemos ver a Tyler en otro momento pero las vidas ya nadie las regresa”

“Solo buscan engagement a costa de lo que sea”

“Aparte el vato dice que no fue con la intención de disfrazarse, pero anda borrando todos los comentarios que no le dan la razón”

“Lo que hace el hambre por likes “

“Yo también lo vi y qué indignación sentí, solo quiere visitas.

“Vivimos en un mundo donde la empatía parece no existir”

dcs