Familia de Ricardo O’Farrill lanza mensaje tras reporte de desaparición

Ricardo O’Farrill ha generado polémica desde hace varios meses, cuando desató una especie de “tiradera” en contra de sus excompañeros comediantes, e incluso esta tarde se reportó su desaparición.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) emitió un boletín de búsqueda para dar con el paradero del comediante, quien habría desaparecido el pasado 18 de mayo en la alcaldía Tlalpan.

Foto: Fiscalía de CDMX

Todo comenzó cuando el standupero aseguró mediante un Live de Instagram que fue humillado en la boda de Mau Nieto, asimismo acusó de envidiosos a Diego Zanassi y Alex Fernández, quienes participaron con él en el programa “Deportología”. También habló de Sofía Niño de Rivera y otros.

Sin embargo, sus seguidores comenzaron a cuestionarse si realmente O´Farrill se encontraba bien mentalmente luego de una serie de publicaciones y “en vivo” que realizó en sus redes sociales.

En una de éstas arremetió contra los trabajadores de la Clínica Margaritas donde fue internado para recuperarse, dijo que fue agredido desde su traslado y que lo tenían amarrado, lo cual le generó lesiones en las muñecas.

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.

Fue en otra serie de publicaciones que sus seguidores le dijeron que permitiera la ayuda de especialistas; pues se rapó durante una transmisión, según él, en apoyo a una persona con cáncer que conoció en la clínica.

En otra de sus publicaciones dijo que estaría en huelga de hambre (sólo líquidos), hasta que le permitieran ver a sus compañeros que sufren de alcoholismo y maltrato. Probablemente, refiriéndose a quienes conoció en la clínica Margaritas.

¿Familia de Ricardo O’Farrill responde por la supuesta desaparición?

En la cuenta de Twitter oficial de Ricardo @richieofarrill_, se publicó un comunicado en el cual se aclaró que el comediante no está desaparecido tal y como lo informó la fiscalía capitalina al compartir un boletín de búsqueda.

En el mensaje aseguraron que el comediante se encuentra buenas manos y está recibiendo atención especializada, acompañado por su familia. Además se detalló que el comediante es cuidado por expertos.

“Queremos compartirles que nuestro Rich se encuentra en buenas manos y está recibiendo atención especializada acompañado de su familia. Queremos aclarar que toda la información que está saliendo a la luz en los medios es completamente falsa. Les pido que no se dejen llevar por los rumores infundados, ya que Ricardo está siendo atendido por expertos que están cuidando de su bienestar. Pronto estará de regreso, brindándonos su humor y talento como siempre lo ha hecho. Sigamos apoyándolo y esperando su pronta recuperación”.

El primer comunicado fue firmado por la familia O'Farrill Lozano y se publicó a las 14:59 horas. En una segunda publicación emitieron la misma imagen y se tuiteó a las 17:10 horas.

El mensaje también fue difundido en la cuenta oficial de Twitter de Roberto O'Farrill, quien es el padre del comediante.

Lo anterior, abre un debate entre los usuarios quienes se cuestionan por el estado real en el que se encuentra Ricardo. Incluso piden verlo a través de un Live.

Comentarios en el comunicado de la familia acerca de la supuesta desaparición de Ricardo. Foto: Captura de Twitter @richieofarrill_

