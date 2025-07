Extranjera escupe y agrede a guardias de seguridad en CDMX; redes la apodan “Nueva Lady Racista”

Hace unos días se volvió viral en redes sociales un video en el que aparece Ximena Pichel, una extranjera que insultó a un elemento de la Policía de Tránsito en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

La mujer, que iba acompañada de su familia y un perro, reaccionó de forma violenta luego de que el oficial colocara un inmovilizador de llantas —conocido como “araña”— a su vehículo, debido a que presuntamente se encontraba estacionado sin realizar el pago correspondiente en parquímetro.

Ximena Pichel, señalada como “Lady Racista”, rompe el silencio tras la controversia en CDMX; lanza un mensaje y elimina todos sus videos de TikTok. Foto: Captura de video y redes sociales

Ante esta situación, la mujer enfrentó al agente mientras lanzaba expresiones ofensivas y discriminatorias. En el video se le escucha decir: “No me estés insultando, pin… negro, no me estés insultando, cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

¿De verdad creen sincera la “disculpa” de esta vieja racista y clasista con estas majaderías y que en 4 días cambie su pensar? Yo no me la creo, lo que necesita esta gente es una verdadera sanción. #LadyRacista pic.twitter.com/0P8bSEvcpN — 「 猫の男😸 」 (@ge0w4) July 9, 2025

Extranjera agrede a guardias en CDMX: usuarios denuncian acto de discriminación

Ante ello, recientemente surgió un segundo caso que también generó reacciones en redes, donde usuarios comenzaron a preguntarse si se está ante una nueva figura similar a la llamada "Lady Racista", luego de que se difundiera un nuevo video de una agresión cometida por otra extranjera contra personal de seguridad.

Por medio de su cuenta de X, antes twitter, el periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del hecho (ocurrido en mayo pasado) en las que se observa a una mujer identificada como Elizabeth Patricia —presuntamente originaria de Perú y nacionalizada mexicana— agrediendo física y verbalmente a una guardia de seguridad del edificio donde reside, en la colonia Narvarte, en la CDMX.

En la grabación se aprecia como la mujer comienza a gritarle a la trabajadora luego de que esta le informara varios temas relacionados con su conducta dentro del inmueble. Posteriormente, se sube al mostrador de recepción y encara a la guardia de forma violenta.

Sin embargo no todo quedó ahí, pues en otro fragmento de la grabación, se muestra a la mujer escupiendo en al menos dos ocasiones a un guardia, mientras afirma que “en México es normal esto”. Además, en el mismo clip se aprecia como jaloneó del cabello a una de las guardias de seguridad, mientras otros elementos intentaban separarlas.

Una mujer de origen peruano, identificada como Elizabeth Patricia ‘N’, fue captada insultando, escupiendo y agrediendo a una guardia de #seguridad, luego de que esta le solicitara el pago de mantenimiento en su edificio ubicado en la colonia #Narvarte.#extranjeros… pic.twitter.com/T9F9K5tAyO — Quinto Poder (@quintopodermex) July 15, 2025

De acuerdo con información proporcionada por algunos vecinos, la agresora mantiene adeudos por concepto de mantenimiento, por lo que ya había protagonizado otros altercados con el personal del inmueble.

Como era de esperarse, la grabación generó un amplio debate en plataformas digitales, como X, donde usuarios exigieron que se tomen medidas legales. Además, señalaron que estos actos podrían constituir agresiones con tintes xenófobos, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para sancionar los hechos conforme a la ley.

Según con el reporte de C4 Jiménez, los guardias de seguridad ya interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que actualmente, se está a la espera de la postura oficial por parte de las autoridades.

