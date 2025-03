Exhiben a mujer tras negar pago a repartidor de Didi en Ecatepec; “pásate a dejarlo”

En redes sociales circula un video de una mujer que, supuestamente, se negó a pagar su pedido de 186 pesos de Didi Food en Ecatepec, Estado de México.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @QuePocaMadre_Mx compartió el curioso video donde se escucha a un repartidor decir que la clienta no quiere pagar, debido a que no ingresó a un callejón a dejar el pedido.

“Deme el pedido que se está robando, no me quiere pagar […] Yo tengo aquí toda evidencia, me puede apoyar con la patrulla, por favor”, expresó el repartidor, quien pidió una unidad de policía ante la negativa de la usuaria.

Exhiben a mujer tras negarse a pagar pedido de Didi en Ecatepec

Por su parte, la mujer dijo: “¿Por qué no te metiste en la ubicación?”.

Mientras tanto el trabajador, de nombre Alejandro, siguió contando el hecho a las autoridades: “Estoy aquí en la ubicación y no sé para qué quiere que me meta a un callejón, me arrebató el pedido y no me quiere pagar”.

Por lo anterior, la clienta contestó: “Ay, chico, qué ridículo te estás viendo”.

Posteriormente, tras insistir con el pago, la mujer se negó a cumplir con la petición, argumentando que el repartidor no había dejado el pedido en la ubicación marcada.

Finalmente, se ve al repartidor tratar de quitarle el pedido a la mujer, sin que esto lograra concretarse.

LA FINA 💅: DENUNCIAN A "LADY DIDI FOOD" EN ECATEPEC 🚨🐭



🔴 En la Unidad Habitacional Las Fuentes, en #Ecatepec, #Edomex, una mujer inventó que el repartidor de #DiDiFood no quiso ingresar a la ubicación de entrega, aunque la aplicación marcaba que ya se encontraba en el punto… pic.twitter.com/CnpOqymarW — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) March 21, 2025

Hasta el momento, el video cuenta con 271 mil reproducciones y más de 3 mil ”likes”.

