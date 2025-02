En el gran universo de TikTok los videos que logran viralizarse también les dan un importante protagonismo a sus creadores. México es una gran cuna de creadores de contenido para este tipo de plataformas digitales y es por eso que a continuación te contaremos sobre una estudiante que se está llevando todas las miradas en esta red social.

La protagonista de esta historia es una estudiante de Gastronomía que en TikTok se identifica como “El chef Ili”. La joven utiliza su cuenta @ili.chf para mostrar contenido de la carrera que está estudiando y de los distintos trabajos que realiza en su proceso de profesionalización, logrando así captar la atención de sus seguidores.

Un examen minucioso

En medio del contenido compartido, la estudiante de la Universidad de Cuautitlán Izcalli publicó un video en el que muestra lo que tuvo que hacer para aprobar el examen de la materia Carritos de Jabón. Su esfuerzo y creatividad se vieron reflejados en un minucioso trabajo que hizo sobre una barra de jabón Zote.

Valiéndose de un cuchillo como herramienta, la joven logró tallar el jabón y darle la forma del personaje Rayo MCQueen de la película Cars. El video no tardó en revolucionar a los usuarios de TikTok que no dudaron en dejarle sus likes de aprobación, además de comentarios que destacaron su talento y esmero con lo que le habían solicitado.

“Saqué 9.5. La neta estoy muy feliz”, expresó la estudiante en un segundo video en donde muestra el producto terminado. Una vez más, los likes y comentarios de los internautas se multiplicaron y entre ellos se destacan algunos como “El Mcqueen no saco el 10 solo porque no fue rojo”, “Al Rato yo le hubiera puesto 10”, “No se vale, puso la vara muy alta”, “Ha de lavarse bien rápido”, “No lo busqué él video me encontró” y “Esculpiste como la mejor, no sé qué más decirte, estuviste grandiosa; merecías el 10 muchacha”.