Este es el tiempo que puedes guardar sobras de comida en el refri sin poner en riesgo tu salud

Todos hemos enfrentado la decisión de qué hacer cuando sobran alimentos tras una comida. ¿Guardarlos en el refrigerador para otro día o desecharlos por precaución? Tirar la comida no es la mejor opción, especialmente si consideramos que puede ser una deliciosa solución para una comida rápida. Sin embargo, es crucial saber cuánto tiempo podemos mantener las sobras sin riesgo de enfermarnos.

Katherine Zeratsky, experta en nutrición de Mayo Clinic en Rochester, Estados Unidos, ofrece respuestas esenciales para no desperdiciar alimentos y, al mismo tiempo, no poner en riesgo la salud. Según Zeratsky, las sobras se pueden guardar durante 3 o 4 días en el refrigerador. Después de ese período, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta considerablemente. Si se considera que no se podrán usar dentro de ese lapso, lo mejor es congelarlas de inmediato.

Las sobras congeladas se mantienen durante un tiempo prolongado, pero tienen mejor sabor durante los primeros 3 o 4 meses. Pasado este tiempo, aunque aún puedan ser consumidas, su calidad y sabor pueden deteriorarse.

¿Qué puede suceder después de esos 3 o 4 días en la heladera?

Según Zeratsky, pueden aparecer gérmenes, también conocidos como bacterias, en las sobras que están en el refrigerador, lo que incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria. Es importante destacar que, generalmente, las bacterias no cambian el sabor, el olor ni el aspecto de los alimentos, lo que significa que no se puede saber si es peligroso comer algo solo por su apariencia. Si tienes dudas sobre la seguridad de un alimento, lo mejor es tirarlo.

La especialista también explica que es necesario descongelar las sobras antes de cocinarlas. No se deben dejar las sobras en la mesada para que se descongelen, ya que esto puede propiciar el crecimiento de bacterias. Las mejores maneras de descongelar alimentos son usar el microondas, dejarlas en el refrigerador durante la noche o colocarlas en un recipiente hermético con agua fría.

Es fundamental poner las sobras en el refrigerador apenas termines de comer. Si los alimentos han estado dos horas sin frío a temperatura ambiente, ya es hora de ingresarlos al refrigerador. Si la temperatura ambiente es igual o superior a los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit), los alimentos no deben permanecer fuera del refrigerador durante más de una hora.

La clave para la seguridad de los alimentos es conservar la temperatura adecuada, tanto de las comidas calientes como de las frías. Las comidas calientes deben mantenerse a unos 60 grados Celsius (140 grados Fahrenheit) en una bandeja caliente u olla eléctrica cuando estén fuera de la heladera. Por otro lado, las comidas frías, como una ensalada de pollo o sándwiches de carne, pueden colocarse en fuentes dentro de tazones con hielo.

Para recalentar sobras de forma segura, se deben calentar hasta que la temperatura interna alcance los 74 grados Celsius (165 grados Fahrenheit). Es importante revolver la comida al recalentarla para asegurarse de que no queden partes frías. Además, se debe evitar usar ollas eléctricas para recalentar la comida porque el ritmo lento de la temperatura puede promover el crecimiento de bacterias.

