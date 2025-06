Escorpión Dorado vs Adrián Marcelo: Alex Montiel responde a polémica entrevista del youtuber con su examante; esto dijo

El pasado 18 de junio, Adrián Marcelo, presentador y exintegrante de La Casa de los Famosos México, volvió a poner sobre la mesa una de las controversias más sensibles del mundo digital, luego de entrevistar a Fabiola Martínez, con quien sostuvo una relación sentimental con Alex Montiel, conocido con Escorpión Dorado, mientras estaba casado.

Durante la charla, Fabiola Martínez compartió detalles íntimos sobre su vínculo con el Escorpión Dorado, revelando que mantenían relaciones sexuales sin protección.

“Él está operado y me dijo ‘me voy a desamarrar’ para tener un bebé”, aseguró la conductora.

Alex Montiel responde a polémica con Adrián Marcelo

Por lo anterior, el youtuber Alex Montiel rompió el silencio y habló sobre la entrevista de Adrián Marcelo sin mencionar nombres.

“Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por hecho y por verdad. […] Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Y en mi matrimonio estábamos viviendo una situación de distanciamiento entre los dos”, señaló.

Aunado a ello, aseveró: “Yo no culpé a nadie, yo nunca oculté la cara, yo nunca negué nada. […] Todo lo hablé de frente y de un pedo de hace dos años”.

“Yo no me escondí, yo no evadí mi responsabilidad, yo no culpé a nadie. Pero se atreven a abrir la boca y empezar a cuestionarme y decir, a ver, hazte responsable”, añadió.

Finalmente, explicó cómo está actualmente su situación sentimental con su esposa Dana. “Hoy estamos muy unidos. Hoy estamos enamorados”.

“El pedo que tuviéramos mi esposa y yo es entre nosotros y lo platiqué con ella y a la única que le debo explicaciones es a ella […] Uno está con quien quiere estar. Estoy de poca madre con mi familia en este momento de mi vida”, sentenció.

