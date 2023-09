Empleado de CFE cobra venganza de su ex de esta cruel manera y causa furor en TikTok

En el emocionante mundo de las relaciones de pareja, a veces, las cosas pueden tomar un giro inesperado. En esta ocasión, una historia de venganza amorosa se ha vuelto furor en TikTok, dejando a todos con la boca abierta y una risa nerviosa en el rostro. Resulta que una joven valiente decidió compartir su experiencia, y créeme, ¡no podrás evitar soltar una carcajada!

La trama se desarrolla cuando esta valiente alma salía con un individuo que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, ¡sí, en la temida CFE! Todo parecía ir bien hasta que decidieron poner fin a su relación, y aquí es donde las cosas se ponen jugosas. Su ex, en un acto de verdadera originalidad, decidió cobrar venganza.

Empleado de la CFE cobra venganza de su ex de esta cruel forma y es furor en TikTok pic.twitter.com/tjh8dE18Ij — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 24, 2023

¿Cómo lo hizo? Bueno, nuestro valiente ex novio, que claramente no entendió el concepto de "irse en paz", decidió utilizar su posición privilegiada en la CFE para darle un toque de emoción a la separación. ¡Apagó la luz de su ex! Sí, así como lo oyes, en un intento de demostrar su descontento, dejó a su antigua amada a oscuras.

Fuente: X @showmundialshow

La historia es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede llevar a las personas a hacer cosas inusuales, incluso apagar la luz de su ex. Pero eso no es todo, porque esta valiente joven no solo compartió su anécdota en TikTok, sino que también abrió la puerta a un sinfín de historias similares.

TikTok se convirtió en el epicentro de las confesiones más locas, con usuarios de todo el mundo compartiendo sus propias experiencias de venganza post ruptura. Desde cortar la conexión Wi-Fi hasta robar los controles remotos, parece que las exparejas creativas están en todas partes.