Para que las tarifas no aumenten más que la inflación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ejercido en el primer semestre de este año 59 mil 500 millones de pesos en subsidios.

“Hemos otorgado 59 mil 500 millones de pesos al cierre de junio. Vamos a llegar a cerca de 103 mil millones de pesos más o menos al cierre del ejercicio donde el mayor beneficio se lo lleva la tarifa 1”, dijo José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Dijo que de este subsidio, 38% se destina a las 23.2 millones de clientes que tienen en la tarifa 1, los cuales representan el 54% de la población.

Así, explicó que las tarifas eléctricas han estado por debajo de la inflación en la administración actual.

Dijo que el alza generalizada de precios acumulada en todo lo que va de sexenio asciende a 25%, en tanto las tarifas a nivel nacional se han incrementado 16%.

Aunque señaló que las tarifas y los ajustes son escalonados y se van ajustando conforme a la Ley de Ingresos, presentada a finales de año, en el siguiente.

Finalmente, en conferencia Palacio Nacional funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad explicaron que se están atendiendo todos los problemas de los apagones.

“A nivel nacional es un comportamiento, nosotros no tenemos un trato diferencial y decimos: A este déjalo que ocurran más fallas, aquí no inviertas recursos, cosa de esas no ocurren en esta empresa. Para nosotros los 48 millones de usuarios los tratamos igual, y el reporte y la intervención de nuestro personal es igual”, dijo José Antonio Vega García, coordinador de distribución.

La Comisión Federal de Electricidad ha sido criticada en las últimas semanas y meses por los apagones en diversos estados del país, situación que empeoró a partir de los calores en junio cuando la capacidad de generación se vio rebasada.



