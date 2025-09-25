Emma Watson deja de lado sus diferencias políticas al recordar a J.K Rowling, esto dijo la actriz

La actriz británica Emma Watson se colocó nuevamente bajo los reflectores del escenario mediático al revelar nuevos detalles sobre su relación con la autora de la saga de Harry Potter, Joanne Rowling, mejor conocida por su seudónimo "J.K. Rowling".

En una reciente entrevista exclusiva para el podcast "On Purpose with Jay Shetty" en la plataforma de YouTube, la actriz se sinceró sobre los motivos que la llevaron a alejarse la fama y sobre su ausencia en el mundo del espectáculo para priorizar su salud y desarrollo personal. Además, ahondo en la ruptura de su relación con la escritora británica, mostrando su disposición para arreglar el conflicto.

¿Qué dijo Emma Watson de J.K. Rowling?

Durante la entrevista, Jay Shetty increpó a la modelo sobre su distanciamiento con la escritora y la cuestionó sobre su sentir con los comentarios hirientes a su persona. "Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales", explicó.

Lee también: Ghost en CDMX: ¿por qué los artistas extranjeros suelen intoxicarse cuando vienen a México?

Foto: Warner Pictures

La embajadora de buena voluntad por la ONU Mujeres, también destacó que no deja que sus diferencias políticas empañen sus buenos recuerdos con la escritora y añadió que a pesar de los pequeños roces que ha tenido con la autora, sigue atesorando y conservando cada experiencia que vivió junto a ella.

"Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran y espero poder seguir queriendo a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión", reflexionó la actriz, destacando en la importancia de avanzar en la vida.

¿Por qué Watson se distanció de la escritora?

La fractura en su relación tuvo lugar en el año 2020, cuando la autora publicó un ensayo de 3600 palabras sobre cuestiones de sexo y género, en el que asegura estar preocupada por el activismo transgénero y los peligros que representa para la salud de los jóvenes. Este escrito fue calificado por muchos de sus seguidores como "transfóbico", atacando a la escritora por difundir un "discurso de odio".

Lee también: Mujer musulmana es sorprendida robando en un supermercado de Reino Unido y el video causa polémica

La autora de las populares aventuras del mago Harry Potter desarrolla en este trabajo una nueva trama de suspense. FOTO: Archivo/AP

En respuesta, la actriz publicó en la plataforma de 'X' una breve declaración sobre los derechos de las personas transgénero. "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser", sentenció.

Años más tarde, en 2024, la escritora de la saga de Harry Potter aseguró que "nunca perdonaría" al actor Daniel Radcliffe ni a Emma Watson por sus declaraciones sobre la comunidad transgénero. Además afirmó que las posturas compartidas por diversos integrantes del elenco habían "arruinado" las películas para ella.

También te interesará:

Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

Adrián Marcelo se lanza contra Conan O'Brien tras apoyar a Jimmy Kimmel: "tus prioridades están equivocadas"

“Gabrielle”: ¿qué diferencia hay entre una depresión tropical y una tormenta tropical?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs