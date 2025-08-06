Más Información
Supernova Strikers 2025: Alana Flores calienta combate contra Gala Montes; “Adrián Marcelo me cae de 10”, dice
Diana Karina Barreras, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, el motivo no fue una declaración en tribuna, una propuesta legislativa o por hacerse llamar "dato protegido", sino por la exposición pública de los artículos de alto valor económico que suele utilizar con frecuencia.
Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Jorge García Orozco compartió una serie de publicaciones en las que desglosó el presunto valor de joyería, ropa y calzado que la legisladora muestra en redes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, García Orozco explicó que el monto acumulado asciende a casi 5 millones de pesos, lo cuales no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales
Según sus estimaciones, este gasto no se alinea con el salario mensual que percibe un diputado federal en México.
¿Quién es Karina Barreras?
Diana Karina Barreras Samaniego nació el 21 de noviembre de 1982 en Hermosillo, Sonora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana.
Inició su carrera como analista en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2005. A lo largo de los años ha ocupado distintos cargos administrativos en instituciones como el Tribunal Estatal Electoral de Sonora y el Instituto Nacional Electoral (INE).
También ha participado en programas de prevención de violencia de género en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre 2015 y 2018 fue regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, periodo en el que se desvinculó del Partido Acción Nacional (PAN) tras apoyar una propuesta del gobierno local del PRI relacionada con el alumbrado público.
En 2021 fue electa diputada local en el Congreso de Sonora, donde presidió la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En 2024 obtuvo una curul en la Cámara de Diputados por el Distrito 3 de Sonora, como parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Actualmente representa al Partido del Trabajo en el Congreso federal.
Está casada con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal desde 2018, con quien tiene dos hijos: Sergio y Víctor.
- Con información de Marco Hernández Cazares
