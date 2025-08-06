Diana Karina Barreras, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, el motivo no fue una declaración en tribuna, una propuesta legislativa o por hacerse llamar "dato protegido", sino por la exposición pública de los artículos de alto valor económico que suele utilizar con frecuencia.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Jorge García Orozco compartió una serie de publicaciones en las que desglosó el presunto valor de joyería, ropa y calzado que la legisladora muestra en redes.

Aquí en la diputada #Datoprotegido usando unos discretos lentes de sol Versace de 8,947 porque quema mucho el sol... pic.twitter.com/pB0vsFA8Hy — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 6, 2025

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Orozco explicó que el monto acumulado asciende a casi 5 millones de pesos, lo cuales no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales

Según sus estimaciones, este gasto no se alinea con el salario mensual que percibe un diputado federal en México.

Aquí vemos a la diputada #DatoProtegido utilizando un vestido Max and Co de 6,490 Pesos y vestido Desigual de 2,790 pesos.



Porque la censura viste a la moda... pic.twitter.com/wgJ7qDKkNM — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 6, 2025

¿Quién es Karina Barreras?

Diana Karina Barreras Samaniego nació el 21 de noviembre de 1982 en Hermosillo, Sonora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana.

Diana Karina Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo. Foto: Especial

Inició su carrera como analista en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2005. A lo largo de los años ha ocupado distintos cargos administrativos en instituciones como el Tribunal Estatal Electoral de Sonora y el Instituto Nacional Electoral (INE).

También ha participado en programas de prevención de violencia de género en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Diana Karina Barreras Samaniego. Foto: Congreso de Sonora

Entre 2015 y 2018 fue regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, periodo en el que se desvinculó del Partido Acción Nacional (PAN) tras apoyar una propuesta del gobierno local del PRI relacionada con el alumbrado público.

En 2021 fue electa diputada local en el Congreso de Sonora, donde presidió la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Diputada Diana Karina Barreras denunció a ciudadana de violencia política de género (21/06/2025). Foto: Captura de pantalla

En 2024 obtuvo una curul en la Cámara de Diputados por el Distrito 3 de Sonora, como parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Actualmente representa al Partido del Trabajo en el Congreso federal.

Está casada con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal desde 2018, con quien tiene dos hijos: Sergio y Víctor.

